بولندا وأوكرانيا تجريان مباحثات لحل نزاع الواردات الزراعية

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- Al-Borsa News) أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، أن أوكرانيا يمكنها الاستمرار في الاعتماد على دعم بولندا لها على الرغم من النزاع التجاري الذي خيم على العلاقات الثنائية" />
الخميس, مارس 28, 2024
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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى بولندا وأوكرانيا تجريان مباحثات لحل نزاع الواردات الزراعية كتب : البورصة خاص الخميس 28 مارس 2024
أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، أن أوكرانيا يمكنها الاستمرار في الاعتماد على دعم بولندا لها على الرغم من النزاع التجاري الذي خيم على العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة، مُشيرًا إلى أن“أوروبا لن تكون آمنة من دون أوكرانيا الحرّة”.
واستقبل تاسك، اليوم الخميس، نظيره الأوكراني دنيس أناتوليفيج شميكال، لإجراء مباحثات طال انتظارها تهدف إلى تخفيف التوتر بشأن الواردات الزراعية الأوكرانية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البولندية الرسمية.
وشدد تاسك -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع شميكال اليوم في وارسو- على دعم بولندا الثابت لأوكرانيا عبر الجبهات المتعددة التي تشمل مجالات المساعدات العسكرية والمالية والدبلوماسية، إلى جانب دعم اندماج أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي“الناتو”.
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وتعتبر بولندا من أشد المؤيدين لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، لكن العلاقات توترت خلال الأشهر الماضية بسبب النزاعات الاقتصادية، حيث اشتكى المزارعون البولنديون من أن الواردات الأوكرانية قد أدت إلى انخفاض أسعار منتجاتهم.
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