تعافي أسعار النفط بعد توقعات نقص المعروض

(MENAFN
- Al-Borsa News) زادت أسعار النفط خلال منتصف التعاملات اليوم الخميس لتتعافى من انخفاض لجلستين متتاليتين مع توقع المستثمرين حدوث شح في المعروض بسبب توقعات على نطاق واسع أن يبقي تحالف أوبك+ على خفضه الحالي للإنتاج.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 1.23 دولار أو ما يعادل 1.4% إلى 87.32 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة تسليم يونيو الأكثر تداولا 90 سنتا بما يعادل 1.1% إلى 86.31 دولار.
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