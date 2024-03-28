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تعافي أسعار النفط بعد توقعات نقص المعروض

3/28/2024 2:26:03 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) زادت أسعار النفط خلال منتصف التعاملات اليوم الخميس لتتعافى من انخفاض لجلستين متتاليتين مع توقع المستثمرين حدوث شح في المعروض بسبب توقعات على نطاق واسع أن يبقي تحالف أوبك+ على خفضه الحالي للإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 1.23 دولار أو ما يعادل 1.4% إلى 87.32 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة تسليم يونيو الأكثر تداولا 90 سنتا بما يعادل 1.1% إلى 86.31 دولار.

موضوعات متعلقة “شنايدر إلكتريك” تتعاون مع“إنفيديا” لتصميم مراكز بيانات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى مخزونات النفط الأمريكية تقفز بأكثر من 9 ملايين برميل خام برنت يتراجع دون 86 دولارًا عند التسوية المصدر:

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