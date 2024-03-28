البنك المركزى يعدل قواعد إعداد اختبارات الضغط للبنوك

MENAFN - Al-Borsa News) عدل البنك المركزى المصرى ، قواعد إعداد اختبارات الضغط فى تعليمات جديدة للبنوك المحلية وألزمهم أثناء إعداد اختبارات التحمل للبنوك بتحديد 3 سيناريوهات بحد أدنى الأكثر تهديداً للبنك منفرداً والمجموعة المصرفية ككل.

وتحدد تلك السيناريوهات وفقاً للمخاطر الرئيسية، مثل الائتمان، والسوق، والتشغيل والسيولة ، التركز، وأسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة.

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ويجب توضيح ما إذا كانت السيناريوهات مبنية على أساس تاريخى أو افتراضى، ومدى إمكانية حدوثها ودرجة حدتها.

ويتم إعداد سيناريو مجمع يتضمن المخاطر التي تم أخذها في الاعتبار.

وأشار البنك المركزى إلى ضرورة توضيح المنهجية المستخدمة لدى إعداد سيناريوهات اختبارات التحمل، ودورية إجراء تلك الاختبارات.

بالإضافة إلى عرض التغيرات الجوهرية التي طرأت مقارنة بآخر تقرير معتمد مع ذكر الأسباب، فيما يتعلق بتصميم وإجراء الاختبارات، ويشمل ذلك المنهجية المستخدمة فى وضع الافتراضات.

ومدى حدة السيناريوهات وكل ما يؤثر على كفاءة برامج اختبارات التحمل على مستوى البنك منفرداً وعلى مستوى المجموعة المصرفية ككل.

وبالنسبة للمتطلبات المتعلقة باختبارات التحمل، يتعين على البنوك موافاة البنك المركزى، بالتقرير الخاص بعملية التقييم الداخلي لرأس المال بدورية سنوية، وذلك خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية.

وشدد“المركزى” على ضرورة إبلاغه بالتغيرات جوهرية تطرأ خلال العام على الإطار العام لاختبارات التحمل.

وتشير الدورية الجديدة، إلى احتمالية مطالبة البنوك بتقديم التقرير الخاص ببرامج اختبارات التحمل عن أى فترة زمنية أخرى يحددها البنك المركزى، إذا ارتأى ضرورة لذلك.

وتقع مسئولية اعتماد التقرير على عاتق مجلس إدارة البنك أما فى حالة فروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر فيتعين اعتماده من المدير الإقليمى.

ومن ضمن بعض المتطلبات الواجب توافرها فى التقرير، نظرة عامة لبرامج اختبارات التحمل المطبقة لدى البنك، وأهم النتائج والإيضاحات التي يتم تناولها تفصيلاً في الأقسام التالية بالتقرير.

ويتعين توضيح إجراءات العمل الداخلية التي وضعت لإعداد وتصميم برامج اختبارات التحمل، وتشمل آلية تجميع وتوثيق البيانات، وكيفية التعامل مع نتائج الاختبارات.

ويجب التطرق لخصائص نظم البنية التحتية الخاصة، باختبارات التحمل ودورية تحديثها ومدى مرونتها للسماح بتطبيق سيناريوهات مختلفة وجديدة.

ورصد العوامل الخارجية الناتجة عن تطورات السوق، والتقلبات الاقتصادية، والتحديات الناشئة عن المخاطر غير التقليدية مثل المخاطر السيبرانية، والمخاطر البيئية وتغير المناخ، ومخاطر الأوبئة.

وبالنسبة للمجموعة المصرفية، يتعين تحديد الأنشطة والمعاملات المشتركة بين الوحدات داخل المجموعة، وعرض عملية التجميع المطبقة على نتائج اختبارات التحمل فى إطار اجراء الاختبارات على مستوى المجموعة المصرفية.