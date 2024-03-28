البنك المركزى يعدل قواعد إعداد اختبارات الضغط للبنوك

(MENAFN
- Al-Borsa News) عدل البنك المركزى المصرى ، قواعد إعداد اختبارات الضغط فى تعليمات جديدة للبنوك المحلية وألزمهم أثناء إعداد اختبارات التحمل للبنوك بتحديد 3 سيناريوهات بحد أدنى الأكثر تهديداً للبنك منفرداً والمجموعة المصرفية ككل.
وتحدد تلك السيناريوهات وفقاً للمخاطر الرئيسية، مثل الائتمان، والسوق، والتشغيل والسيولة ، التركز، وأسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة.
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ويجب توضيح ما إذا كانت السيناريوهات مبنية على أساس تاريخى أو افتراضى، ومدى إمكانية حدوثها ودرجة حدتها.
ويتم إعداد سيناريو مجمع يتضمن المخاطر التي تم أخذها في الاعتبار.
وأشار البنك المركزى إلى ضرورة توضيح المنهجية المستخدمة لدى إعداد سيناريوهات اختبارات التحمل، ودورية إجراء تلك الاختبارات.
بالإضافة إلى عرض التغيرات الجوهرية التي طرأت مقارنة بآخر تقرير معتمد مع ذكر الأسباب، فيما يتعلق بتصميم وإجراء الاختبارات، ويشمل ذلك المنهجية المستخدمة فى وضع الافتراضات.
ومدى حدة السيناريوهات وكل ما يؤثر على كفاءة برامج اختبارات التحمل على مستوى البنك منفرداً وعلى مستوى المجموعة المصرفية ككل.
وبالنسبة للمتطلبات المتعلقة باختبارات التحمل، يتعين على البنوك موافاة البنك المركزى، بالتقرير الخاص بعملية التقييم الداخلي لرأس المال بدورية سنوية، وذلك خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية.
وشدد“المركزى” على ضرورة إبلاغه بالتغيرات جوهرية تطرأ خلال العام على الإطار العام لاختبارات التحمل.
وتشير الدورية الجديدة، إلى احتمالية مطالبة البنوك بتقديم التقرير الخاص ببرامج اختبارات التحمل عن أى فترة زمنية أخرى يحددها البنك المركزى، إذا ارتأى ضرورة لذلك.
وتقع مسئولية اعتماد التقرير على عاتق مجلس إدارة البنك أما فى حالة فروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر فيتعين اعتماده من المدير الإقليمى.
ومن ضمن بعض المتطلبات الواجب توافرها فى التقرير، نظرة عامة لبرامج اختبارات التحمل المطبقة لدى البنك، وأهم النتائج والإيضاحات التي يتم تناولها تفصيلاً في الأقسام التالية بالتقرير.
ويتعين توضيح إجراءات العمل الداخلية التي وضعت لإعداد وتصميم برامج اختبارات التحمل، وتشمل آلية تجميع وتوثيق البيانات، وكيفية التعامل مع نتائج الاختبارات.
ويجب التطرق لخصائص نظم البنية التحتية الخاصة، باختبارات التحمل ودورية تحديثها ومدى مرونتها للسماح بتطبيق سيناريوهات مختلفة وجديدة.
ورصد العوامل الخارجية الناتجة عن تطورات السوق، والتقلبات الاقتصادية، والتحديات الناشئة عن المخاطر غير التقليدية مثل المخاطر السيبرانية، والمخاطر البيئية وتغير المناخ، ومخاطر الأوبئة.
وبالنسبة للمجموعة المصرفية، يتعين تحديد الأنشطة والمعاملات المشتركة بين الوحدات داخل المجموعة، وعرض عملية التجميع المطبقة على نتائج اختبارات التحمل فى إطار اجراء الاختبارات على مستوى المجموعة المصرفية.
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