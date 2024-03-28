ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين لأعلى مستوى في 32 شهرًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع مؤشر رئيسي لقياس ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال مارس إلى أعلى مستوياته في 32 شهرًا، حيث أعرب الأمريكيون عن المزيد من الثقة في أن التضخم سوف يهدأ ويخفف الضغوط المالية على الأسر.
وكشفت بيانات جامعة ميشيغان الخميس، أن القراءة الثانية لمسح ثقة المستهلك ارتفعت إلى 79.4 نقطة من 76.5 نقطة في القراءة الأولية، ليبلغ المؤشر أعلى مستوى منذ يوليو 2021، لكنه لا يزال بعيدًا عن ذروة ما قبل الوباء البالغة 101 نقطة.
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وارتفع المؤشر الفرعي لثقة المستهلكين في الوضع الحالي للاقتصاد إلى 82.5 نقطة، وهي أيضًا أعلى قراءة منذ يوليو 2021، فيما ارتفع مؤشر التوقعات للأشهر الستة المقبلة إلى أعلى مستوى خلال عامين ونصف العام عند 77.4 نقطة.
وقالت“جوان هسو” المشرفة على المسح:“أظهر المستهلكون ثقة في أن التضخم سيستمر في التراجع، وتحسنت التقييمات والتوقعات المتعلقة بالتمويل الشخصي بشكل متواضع مقارنة بالشهر الماضي، مع تراجع الآثار السلبية المتوقعة لارتفاع الأسعار والنفقات على مستويات المعيشة”.
المصدر:
MENAFN28032024000202011048ID1108033978
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