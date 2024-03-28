Thursday, 28 March 2024 10:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين لأعلى مستوى في 32 شهرًا

3/28/2024 2:26:03 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع مؤشر رئيسي لقياس ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال مارس إلى أعلى مستوياته في 32 شهرًا، حيث أعرب الأمريكيون عن المزيد من الثقة في أن التضخم سوف يهدأ ويخفف الضغوط المالية على الأسر.

وكشفت بيانات جامعة ميشيغان الخميس، أن القراءة الثانية لمسح ثقة المستهلك ارتفعت إلى 79.4 نقطة من 76.5 نقطة في القراءة الأولية، ليبلغ المؤشر أعلى مستوى منذ يوليو 2021، لكنه لا يزال بعيدًا عن ذروة ما قبل الوباء البالغة 101 نقطة.

موضوعات متعلقة تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي فى ثلاثة أشهر المفوضية الأوروبية توافق على مساعدات لفرنسا بـ900 مليون يورو منطقة التجارة الحرة الأفريقية توقع إتفاقًا لتعزيز وصولها إلى شمال أفريقيا

وارتفع المؤشر الفرعي لثقة المستهلكين في الوضع الحالي للاقتصاد إلى 82.5 نقطة، وهي أيضًا أعلى قراءة منذ يوليو 2021، فيما ارتفع مؤشر التوقعات للأشهر الستة المقبلة إلى أعلى مستوى خلال عامين ونصف العام عند 77.4 نقطة.

وقالت“جوان هسو” المشرفة على المسح:“أظهر المستهلكون ثقة في أن التضخم سيستمر في التراجع، وتحسنت التقييمات والتوقعات المتعلقة بالتمويل الشخصي بشكل متواضع مقارنة بالشهر الماضي، مع تراجع الآثار السلبية المتوقعة لارتفاع الأسعار والنفقات على مستويات المعيشة”.

المصدر:

MENAFN28032024000202011048ID1108033978

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث