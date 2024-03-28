ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين لأعلى مستوى في 32 شهرًا

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع مؤشر رئيسي لقياس ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال مارس إلى أعلى مستوياته في 32 شهرًا، حيث أعرب الأمريكيون عن المزيد من الثقة في أن التضخم سوف يهدأ ويخفف الضغوط المالية على الأسر.

وكشفت بيانات جامعة ميشيغان الخميس، أن القراءة الثانية لمسح ثقة المستهلك ارتفعت إلى 79.4 نقطة من 76.5 نقطة في القراءة الأولية، ليبلغ المؤشر أعلى مستوى منذ يوليو 2021، لكنه لا يزال بعيدًا عن ذروة ما قبل الوباء البالغة 101 نقطة.

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وارتفع المؤشر الفرعي لثقة المستهلكين في الوضع الحالي للاقتصاد إلى 82.5 نقطة، وهي أيضًا أعلى قراءة منذ يوليو 2021، فيما ارتفع مؤشر التوقعات للأشهر الستة المقبلة إلى أعلى مستوى خلال عامين ونصف العام عند 77.4 نقطة.

وقالت“جوان هسو” المشرفة على المسح:“أظهر المستهلكون ثقة في أن التضخم سيستمر في التراجع، وتحسنت التقييمات والتوقعات المتعلقة بالتمويل الشخصي بشكل متواضع مقارنة بالشهر الماضي، مع تراجع الآثار السلبية المتوقعة لارتفاع الأسعار والنفقات على مستويات المعيشة”.

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