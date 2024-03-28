منطقة التجارة الحرة الأفريقية توقع إتفاقًا لتعزيز وصولها إلى شمال أفريقيا

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وشركة انجيج كونسلتينج للاستشارات (N Gage Consulting) مذكرة تفاهم لتعزيز تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية داخل أفريقيا، مع التركيز على شمال أفريقيا والدول الناطقة باللغة العربية بالإضافة إلى تسخير إمكانات منطقة التجارة الحرة من خلال التواصل الذي يهدف نحو إحداث تأثير إيجابي في القارة.

ووقع مذكرة التفاهم،الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وامكيلي ميني، وكريم رفعت رئيس مجلس إدارة شركة انجيج كونسلتينج للاستشارات والدكتور شريف فهمي الرئيس التنفيذي، اليوم الخميس.

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وتأسست منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية كمحاولة لإزالة الحواجز التجارية بين البلدان الأفريقية بهدف إنشاء سوق موحدة بحجم 1.3 مليار نسمة بإجمالي ناتج محلي إجمالي سنوي يبلغ 3.4 تريليون دولار، باعتبارها أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، ومن المتوقع أن تعمل منطقة التجارة الحرة على زيادة التجارة البينية الأفريقية وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي لأفريقيا، ونتيجة لذلك، المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للقارة من خلال خلق فرص العمل والحد من الفقر.

وبموجب مذكرة التفاهم، يلتزم الطرفان بتعزيز التعاون وترقية الأنشطة الملموسة في مجالات إجراء الندوات عبر الإنترنت، وتصميم جلسات مائدة مستديرة فعالة، والحوارات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير سلسلة من النشرات الإخبارية الشهرية لنشر المعلومات ذات الصلة من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي بهدف رفع مستوى وعي رجال الأعمال والحكومات بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وأهدافها وعرض مبادرة التجارة الموجهة للمنطقة ودورها في تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء.

وبالإضافة إلى ذلك، سيسهل التعاون الإعداد لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومعرض التجارة البينية الأفريقية وتنفيذ برامج مختلفة لبناء القدرات للدول الأعضاء من أجل الاستفادة من المنطقة وتعزيز التجارة البينية الأفريقية والاستفادة من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الاستثمار في البنية التحتية.

ومن المتوقع أن تعزز مذكرة التفاهم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية كأداة لتحرير التجارة وعامل تمكين ومسرع للتنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز التجارة البينية الأفريقية كمحرك للتنويع الاقتصادي والتصنيع.

وباعتبارها واحدة من الشركات الرائدة العاملة في مجال العلاقات الحكومية والسياسة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلتزم شركة انجيج كونسلتينج للاستشارات بدعم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبإتاحة الموارد اللازمة لتقوية وتوسيع التعاون مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتعزيز التكامل التجاري الأفريقي.

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