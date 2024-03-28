منطقة التجارة الحرة الأفريقية توقع إتفاقًا لتعزيز وصولها إلى شمال أفريقيا

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقعت أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وشركة انجيج كونسلتينج للاستشارات (N Gage Consulting) مذكرة تفاهم لتعزيز تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية داخل أفريقيا، مع التركيز على شمال أفريقيا والدول الناطقة باللغة العربية بالإضافة إلى تسخير إمكانات منطقة التجارة الحرة من خلال التواصل الذي يهدف نحو إحداث تأثير إيجابي في القارة.
ووقع مذكرة التفاهم،الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وامكيلي ميني، وكريم رفعت رئيس مجلس إدارة شركة انجيج كونسلتينج للاستشارات والدكتور شريف فهمي الرئيس التنفيذي، اليوم الخميس.
موضوعات متعلقة
تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي فى ثلاثة أشهر المفوضية الأوروبية توافق على مساعدات لفرنسا بـ900 مليون يورو ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين لأعلى مستوى في 32 شهرًا
وتأسست منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية كمحاولة لإزالة الحواجز التجارية بين البلدان الأفريقية بهدف إنشاء سوق موحدة بحجم 1.3 مليار نسمة بإجمالي ناتج محلي إجمالي سنوي يبلغ 3.4 تريليون دولار، باعتبارها أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، ومن المتوقع أن تعمل منطقة التجارة الحرة على زيادة التجارة البينية الأفريقية وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي لأفريقيا، ونتيجة لذلك، المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للقارة من خلال خلق فرص العمل والحد من الفقر.
وبموجب مذكرة التفاهم، يلتزم الطرفان بتعزيز التعاون وترقية الأنشطة الملموسة في مجالات إجراء الندوات عبر الإنترنت، وتصميم جلسات مائدة مستديرة فعالة، والحوارات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير سلسلة من النشرات الإخبارية الشهرية لنشر المعلومات ذات الصلة من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي بهدف رفع مستوى وعي رجال الأعمال والحكومات بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وأهدافها وعرض مبادرة التجارة الموجهة للمنطقة ودورها في تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء.
وبالإضافة إلى ذلك، سيسهل التعاون الإعداد لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومعرض التجارة البينية الأفريقية وتنفيذ برامج مختلفة لبناء القدرات للدول الأعضاء من أجل الاستفادة من المنطقة وتعزيز التجارة البينية الأفريقية والاستفادة من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الاستثمار في البنية التحتية.
ومن المتوقع أن تعزز مذكرة التفاهم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية كأداة لتحرير التجارة وعامل تمكين ومسرع للتنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز التجارة البينية الأفريقية كمحرك للتنويع الاقتصادي والتصنيع.
وباعتبارها واحدة من الشركات الرائدة العاملة في مجال العلاقات الحكومية والسياسة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلتزم شركة انجيج كونسلتينج للاستشارات بدعم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبإتاحة الموارد اللازمة لتقوية وتوسيع التعاون مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتعزيز التكامل التجاري الأفريقي.
المصدر:
MENAFN28032024000202011048ID1108033977
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.