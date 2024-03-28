المفوضية الأوروبية توافق على مساعدات لفرنسا بـ900 مليون يورو

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت المفوضية الأوروبية على خطة مساعدات قدمتها فرنسا بقيمة 900 مليون يورو لدعم الشركات التي تستثمر في استخدام الكتلة الحيوية والهيدروجين المتجدد في إنتاج الطاقة والوقود، لتعزيز الانتقال نحو اقتصاد صافي انبعاثات صفرية بما يتماشى مع الخطة الصناعية الخضراء للاتحاد الأوروبي.

وذكرت المفوضية في بيان، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن الموافقة على الخطة جاءت بموجب إطار المساعدات الحكومية لتجاوز الأزمات المؤقتة، الذي اعتمدته المفوضية في 9 مارس 2023 وتم تعديله في 20 نوفمبر 2023، لدعم التدابير في القطاعات التي تعتبر أساسية لتسريع التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود.

موضوعاتتباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي فى ثلاثة أشهر منطقة التجارة الحرة الأفريقية توقع إتفاقًا لتعزيز وصولها إلى شمال أفريقيا ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين لأعلى مستوى في 32 شهرًا

وأضاف البيان أن فرنسا أخطرت المفوضية، بموجب إطار تجاوز الأزمات المؤقتة، بخطة بقيمة 900 مليون يورو لدعم إنتاج الحرارة والوقود من الكتلة الحيوية، مثل الغاز الاصطناعي والفحم الحيوي، لاستخدامهما في العمليات الصناعية والوقود السائل من الكتلة الحيوية والهيدروجين المتجدد لاستخدامه في العمليات الصناعية والنقل. وبموجب هذا الإجراء، ستتخذ المساعدات شكل منح مباشرة تغطي جزءا من تكاليف الاستثمار المؤهلة.

وسيكون هذا الإجراء مفتوحًا للمنشآت والمشاريع الجديدة التي تم تسريعها أو توسيع نطاقها بشكل كبير مع ضرورة استكمال المشاريع وتشغيلها في غضون 36 شهرًا من منح المساعدة.

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