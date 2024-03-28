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تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي فى ثلاثة أشهر

3/28/2024 2:26:02 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تباطؤاً في القراءة النهائية للربع الرابع من 2023 عند 3.4%.

والرقم جاء أعلى من التوقعات والقراءات السابقة التي كانت تشير إلى 3.2%، ولكنه تباطأ عن نسبة نمو الربع السابق والتي بلغت 4.9%.

موضوعات متعلقة المفوضية الأوروبية توافق على مساعدات لفرنسا بـ900 مليون يورو منطقة التجارة الحرة الأفريقية توقع إتفاقًا لتعزيز وصولها إلى شمال أفريقيا ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين لأعلى مستوى في 32 شهرًا

وفي القراءة الأولى، نما الاقتصاد الأمريكي وفق سي إن بي سي في الربع الرابع بما يفوق التوقعات بـ 3.3%، مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي القوي الذي ساعد في تحقيق أقوى عام من النمو منذ 2021.

المصدر:

MENAFN28032024000202011048ID1108033975

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