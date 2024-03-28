تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي فى ثلاثة أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News) سجل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تباطؤاً في القراءة النهائية للربع الرابع من 2023 عند 3.4%.
والرقم جاء أعلى من التوقعات والقراءات السابقة التي كانت تشير إلى 3.2%، ولكنه تباطأ عن نسبة نمو الربع السابق والتي بلغت 4.9%.
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وفي القراءة الأولى، نما الاقتصاد الأمريكي وفق سي إن بي سي في الربع الرابع بما يفوق التوقعات بـ 3.3%، مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي القوي الذي ساعد في تحقيق أقوى عام من النمو منذ 2021.
المصدر:
MENAFN28032024000202011048ID1108033975
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