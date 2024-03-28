Stc تحدد تواريخ الاستحقاق وتوزيعات الأرباح النقدية

(MENAFN
- Al-Anbaa) قالت شركة الاتصالات الكويتية (stc) في تنويه صحافي، إنه عطفا على الخبر الصحافي الذي تم نشره يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024 بخصوص اجتماع الجمعية العامة للشركة، نود التنويه بأنه قد تم تعديل تواريخ الاستحقاق وتوزيعات الأرباح النقدية كالآتي: تاريخ الاستحقاق: 18 أبريل 2024 بدلا من 15 أبريل 2024، وتاريخ توزيعات الأرباح النقدية: 23 أبريل 2024 بدلا من 21 أبريل 2024.
ولمزيد من المعلومات والتفاصيل يرجى الاطلاع على إفصاحات الشركة المتاحة على موقع بورصة الكويت.
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