Thursday, 28 March 2024 10:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


Stc تحدد تواريخ الاستحقاق وتوزيعات الأرباح النقدية

3/28/2024 2:08:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت شركة الاتصالات الكويتية (stc) في تنويه صحافي، إنه عطفا على الخبر الصحافي الذي تم نشره يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024 بخصوص اجتماع الجمعية العامة للشركة، نود التنويه بأنه قد تم تعديل تواريخ الاستحقاق وتوزيعات الأرباح النقدية كالآتي: تاريخ الاستحقاق: 18 أبريل 2024 بدلا من 15 أبريل 2024، وتاريخ توزيعات الأرباح النقدية: 23 أبريل 2024 بدلا من 21 أبريل 2024.
ولمزيد من المعلومات والتفاصيل يرجى الاطلاع على إفصاحات الشركة المتاحة على موقع بورصة الكويت.

MENAFN28032024000130011022ID1108033811

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث