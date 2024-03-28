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فيتش إصدارات ديون البنوك الخليجية بالدولار سترتفع بقوة في 2024 - 2025

3/28/2024 2:08:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الخميس إن إصدارات البنوك الخليجية للديون بالدولار تسير صوب أقوى أداء فصلي على الإطلاق في الربع الأول من العام الحالي، إذ بلغت 20.1 مليار دولار لتتجاوز بالفعل الإجمالي الذي سجلته في عام 2023 ككل والبالغ 15.2 مليار دولار.
وأضافت فيتش في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن الإصدارات السنوية لديون البنوك الخليجية بالدولار في 2024 و2025 ستتخطى أيضا الرقم القياسي المسجل في 2020 البالغ 25.2 مليار دولار، ما يعزز السيولة لتلبية الطلب المحلي القوي على الائتمان.
وأضافت الوكالة أن إصدارات الربع الأول من 2024 كانت مدفوعة بمعنويات قوية للمستثمرين غذتها أسعار النفط المرتفعة والنمو السريع للائتمان في السعودية، متوقعة استمرار تلك المحركات ومشيرة إلى أن الإصدارات أيضا ستتلقى التحفيز من ديون تحل آجال استحقاقها بنحو 30 مليار دولار في 2024 - 2025، وانخفاض أسعار الفائدة الأميركية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وتتوقع فيتش أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في 2024 و125 نقطة أساس في 2025.
وقال تقرير فيتش إن البنوك السعودية والإماراتية شكلت 33 و26% على التوالي من إجمالي إصدارات الديون لبنوك الخليج منذ بداية العام الحالي، مضيفة أن تلك المرة الأولى التي تتفوق فيها البنوك السعودية على نظيرتها الإماراتية في إصدار ديون بالدولار الأميركي.
وأضافت أن البنوك السعودية نشطت على نحو متزايد في أسواق الدين الدولية منذ 2020 لدعم خططها القوية لتنمية التمويل، وتنويع قواعد التمويل، وفي الآونة الأخيرة لتعويض التكلفة المرتفعة للسيولة المحلية.

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