حمد الحميضي البورصة رسخت دورها كمحرك أساسي لتنويع الاقتصاد

MENAFN - Al-Anbaa) عقدت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي للعام 2023 أمس، وذلك في مبنى البورصة، وقد وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 74% من قيمة السهم الاسمية أي بواقع 74 فلسا لكل سهم بمبلغ إجمالي 14.85 مليون دينار، على أن تستحق هذه الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 21 أبريل 2024 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 24 أبريل 2024.وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة حمد الحميضي الذي رحب بالمساهمين ثم تلا التقارير الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة فيما يتعلق بنصاب الحضور والذي بلغ 70.25% إضافة إلى بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.وشهد الاجتماع اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بالإضافة إلى تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين، كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وتمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بالإضافة إلى الموافقة على تعيين وليد العصيمي من مكتب (إرنست ويونج) - العيبان والعصيمي وشركاهم - مراقبا للحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال حمد الحميضي: «حققت بورصة الكويت أرباحا صافية بقيمة 15.8 مليون دينار، وهي نتائج تؤكد قوة نموذج أعمال الشركة وقدرتها على مواجهة عام حافل بالتحديات الاقتصادية والجيوسياسية بكل مرونة وكفاءة، كما واصلت البورصة التعاون مع شركائها لتحقيق غاياتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تنمية سوق مالي يتسم بالسيولة والمصداقية، ويعمل وفقا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية».

وأضاف: «رسخت بورصة الكويت دورها كمحرك أساسي لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وعنصر أساسي في خطة الكويت للتحول إلى مركز مالي واستثماري رائد في المنطقة، واستمرت بالمضي قدما بجهودها الحثيثة لتطبيق قواعد الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية كجزء من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ما ترتب عليه إثراء سجلها الحافل بالجوائز والتقديرات المرموقة في مجال الاستدامة».

وتقدم الحميضي بالشكر إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، على دعمه المتواصل لاستقرار الاقتصاد الكويتي ونموه، وأعرب عن خالص امتنانه لكافة أصحاب المصالح على دعمهم المستمر، وشكر أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي بورصة الكويت الأكفاء على مساهماتهم البارزة في العام 2023.

كما تقدم بالشكر إلى هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وجميع أعضاء السوق لما يبذلونه من جهود لترسيخ مكانة سوق الكويت إلى سوق إقليمي رائد، والكويت كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي: «أظهرت بورصة الكويت مرونة في التعامل مع المشهد المالي المضطرب لعام 2023 بفضل الله وبفضل متانة نموذج أعمالها، ما أدى إلى تعزيز مكانتها كإحدى أبرز البورصات في المنطقة وأسهم في ترسيخ مكانة سوق المال الكويتي كوجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث حرصت «البورصة» على التأقلم مع المتغيرات والتحديات عبر مواءمة خدماتها وخدمات شركائها مع أفضل الممارسات العالمية وتلبية متطلبات المستثمرين ودعم تطوير البنية التحتية لمنظومة السوق، لتنجح في غرس الثقة وسط قاعدة مصدريها ومستثمريها وكافة أصحاب المصالح».

وأضاف العصيمي: «أود أن أؤكد أن بورصة الكويت مستمرة في العمل على التوسع فيما تقدمه من منتجات وخدمات وتعكف دائما على تحسين كفاءة السوق وتسهيل إمكانية الوصول إليه، وتعزيز الشفافية والحوكمة والسيولة وترسيخ ثقة المستثمرين، وذلك ضمن جهودنا لتعزيز وتحديث السوق وزيادة فئات أصوله.

ختاما، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام على دعمهم الثابت لاستراتيجية الشركة وعملياتها، وأعرب عن امتناني لفريق الإدارة التنفيذية وجميع زملائي في بورصة الكويت.

كما أتوجه بالشكر إلى هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وجميع شركائنا في سوق المال الكويتي، الذين كان لتعاونهم ودعمهم المتواصل دور مهم في تقدم السوق ونجاحه».