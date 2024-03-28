KIB يسلط الضوء على الخدمات المتكاملة المقدمة لعملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة

(MENAFN
- Al-Anbaa) جدّد بنك الكويت الدولي (KIB) تسليط الضوء على باقة من الخدمات المتكاملة المخصصة لعملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار التأكيد على التزامه المستمر بدمج هذه الشريحة من المجتمع في كل خدماته وأنشطته. ويأتي ذلك تماشيا مع إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية في البنك والمبادرات التي يطلقها بهدف نشر ثقافة مالية ومصرفية شاملة ومتقدمة بين مختلف شرائح المجتمع، واستمرارا لمشاركته في دعم حملة «لنكن على دراية».
وفي هذا الصدد، تحدث رئيس وحدة الشكاوى وحماية العملاء، حسين عبدالرحيم، عن الخدمات المستهدفة قائلا: لطالما ركز برنامج KIB الشامل للمسؤولية الاجتماعية على تمكين الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد خصص البنك عددا من فروعه لتقديم كل الخدمات المصرفية لهذه الشريحة، ومنها فروع في الزهراء، الفروانية، الفنطاس، وسعد العبدالله، وصباح السالم إضافة إلى فرعه الرئيسي، إذ تتوافر في هذه الفروع مواقف للسيارات خاصة بهم، ومنحدرات مريحة تسهل دخول وخروج مستخدمي الكراسي المتحركة إلى الفرع، إلى جانب سهولة استخدام أجهزة السحب الآلي وغيرها من المرافق. وإضافة إلى ذلك، تضمن أجهزة السحب الآلي في كل فرع سهولة الوصول إليها، من خلال غرفة زجاجية توفر الخصوصية.
وأضاف أن KIB يواصل سعيه الدؤوب من أجل ضمان تمتع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بكل الخدمات المصرفية عبر خدمة دعم عملاء غير مسبوقة، بما في ذلك التسهيلات الائتمانية والتمويل والخدمات الأخرى، وذلك من دون تحمل أي أعباء إضافية مثل الرسوم أو أي تكاليف إضافية أخرى. كما أشار إلى وجود موظفين في الفروع المذكورة، يجيدون لغة الإشارة لمساعدة العملاء في إنجاز معاملاتهم، وذلك من خلال إدخالهم في دورات تدريبية وفي إطار الجهود المبذولة لدعم كل العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، يوفر البنك باستمرار نماذج مطبوعة بلغة برايل، وذلك بهدف تزويد العملاء بالمعلومات المتعلقة بفتح الحسابات، العقود، المعاملات المالية وغيرها الكثير.
MENAFN28032024000130011022ID1108033808
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.