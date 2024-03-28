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KIB يسلط الضوء على الخدمات المتكاملة المقدمة لعملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة

3/28/2024 2:08:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جدّد بنك الكويت الدولي (KIB) تسليط الضوء على باقة من الخدمات المتكاملة المخصصة لعملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار التأكيد على التزامه المستمر بدمج هذه الشريحة من المجتمع في كل خدماته وأنشطته. ويأتي ذلك تماشيا مع إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية في البنك والمبادرات التي يطلقها بهدف نشر ثقافة مالية ومصرفية شاملة ومتقدمة بين مختلف شرائح المجتمع، واستمرارا لمشاركته في دعم حملة «لنكن على دراية».
وفي هذا الصدد، تحدث رئيس وحدة الشكاوى وحماية العملاء، حسين عبدالرحيم، عن الخدمات المستهدفة قائلا: لطالما ركز برنامج KIB الشامل للمسؤولية الاجتماعية على تمكين الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد خصص البنك عددا من فروعه لتقديم كل الخدمات المصرفية لهذه الشريحة، ومنها فروع في الزهراء، الفروانية، الفنطاس، وسعد العبدالله، وصباح السالم إضافة إلى فرعه الرئيسي، إذ تتوافر في هذه الفروع مواقف للسيارات خاصة بهم، ومنحدرات مريحة تسهل دخول وخروج مستخدمي الكراسي المتحركة إلى الفرع، إلى جانب سهولة استخدام أجهزة السحب الآلي وغيرها من المرافق. وإضافة إلى ذلك، تضمن أجهزة السحب الآلي في كل فرع سهولة الوصول إليها، من خلال غرفة زجاجية توفر الخصوصية.
وأضاف أن KIB يواصل سعيه الدؤوب من أجل ضمان تمتع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بكل الخدمات المصرفية عبر خدمة دعم عملاء غير مسبوقة، بما في ذلك التسهيلات الائتمانية والتمويل والخدمات الأخرى، وذلك من دون تحمل أي أعباء إضافية مثل الرسوم أو أي تكاليف إضافية أخرى. كما أشار إلى وجود موظفين في الفروع المذكورة، يجيدون لغة الإشارة لمساعدة العملاء في إنجاز معاملاتهم، وذلك من خلال إدخالهم في دورات تدريبية وفي إطار الجهود المبذولة لدعم كل العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، يوفر البنك باستمرار نماذج مطبوعة بلغة برايل، وذلك بهدف تزويد العملاء بالمعلومات المتعلقة بفتح الحسابات، العقود، المعاملات المالية وغيرها الكثير.

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