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إنفينيتي البابطين تقيم غبقة رمضانية خاصة لعملائها المميزين

3/28/2024 2:08:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الحصري لسيارات إنفينيتي في الكويت، أنها أقامت غبقة رمضانية خاصة جمعت ملاك سيارات إنفينيتي المميزين، وذلك في فندق جميرا شاطئ المسيلة، حيث يهدف هذا التجمع الحصري إلى جمع العملاء الكرام بروح الضيافة والمشاركة بعد الإفطار، مما يجسد جوهر المجتمع والاحتفال خلال هذا الوقت الثمين.
وقد شهد الحدث استعراض 3 سيارات إنفينيتي متميزة QX50، وQX55، وQX60، حيث تمثل كل سيارة قمة التصميم والابتكار والأداء، مما يوفر للعملاء تجربة قيادة لا مثيل لها.
وتجسد إنفينيتي QX60 مزيجا متناغما من الأداء الرياضي والبساطة، مما يضع معيارا جديدا في لغة تصميم العلامة التجارية. تتميز بمظهر أنيق يبرزه خط مميز وسقف أسود متوافر بلونين، QX60 تنضح بالرقي، مدعومة بمحرك V6 بقوة 279 حصانا وسعة 3.5 لتر وحاصل على جوائز، مقترنا بناقل حركة أوتوماتيكي سريع الاستجابة بـ 9 سرعات. وتوفر هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الثلاثة صفوف تجربة قيادة هادئة وواثقة ومتوازنة. وبفضل التكنولوجيا البديهية وديناميكيات مجموعة القيادة المحسنة، بما في ذلك نظام الدفع الرباعي الذكي، فتضمن QX60 راحة وتحكما لا مثيل لهما للركاب، وتعمل شاشة نظام المعلومات والترفيه التفاعلية InTouch مقاس 12.3 بوصة باللمس، ومجهزة بتقنية Apple CarPlay اللاسلكية وتتوافق أيضا مع Android Auto القائم على استخدام USB، لتعمل على تعزيز متعة القيادة.
ومن خلال إعادة تقديم إنفينيتي إلى فئة ساعدتها على الريادة، فإن QX55 توفر لغة التصميم الراقية والتصميم الرياضي. تتميز هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بشبك أمامي مزدوج القوس ونمط شبكي ساحر مستوحى من فن الأوريجامي، وهي تأسر الأنظار بعمقها البصري وبراعتها الفنية الحديثة المستوحاة من الطراز الياباني. تتميز QX55 بمصابيح أمامية LED قياسية وخطوط انسيابية أنيقة، مما يجعلها تبدو جريئة على الطريق. وهي مجهزة بعجلات قياس 20 بوصة بشكل قياسي، وتتميز بحضور ديناميكي وأسلوب لا مثيل له.
وتم تصميم إنفينيتي QX50 لتلبية الاحتياجات المتنوعة لمشتري السيارات الفاخرة اليوم، وتجمع بسلاسة بين القوة والكفاءة والتصميم الحديث. مدعوما بمحرك VC Turbo المبتكر، فإنه يوفر أداء محرك V6 مع الاقتصاد في استهلاك الوقود لمحرك 4 أسطوانات. يتكيف محرك VC-Turbo على الفور مع احتياجات السائقين، ويضمن أداء مبهرا بقوة 268 حصانا و380 نيوتن متر من عزم الدوران. وتتميز QX50، بأنها فسيحة بشكل مثير للإعجاب، وتفاصيلها مصنوعة بعناية يدويا، وفعالة، وتعيد تعريف الأداء على الطريق من خلال تجربة القيادة السهلة.

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