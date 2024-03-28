إنفينيتي البابطين تقيم غبقة رمضانية خاصة لعملائها المميزين

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- Al-Anbaa) أعلنت شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الحصري لسيارات إنفينيتي في الكويت، أنها أقامت غبقة رمضانية خاصة جمعت ملاك سيارات إنفينيتي المميزين، وذلك في فندق جميرا شاطئ المسيلة، حيث يهدف هذا التجمع الحصري إلى جمع العملاء الكرام بروح الضيافة والمشاركة بعد الإفطار، مما يجسد جوهر المجتمع والاحتفال خلال هذا الوقت الثمين.
وقد شهد الحدث استعراض 3 سيارات إنفينيتي متميزة QX50، وQX55، وQX60، حيث تمثل كل سيارة قمة التصميم والابتكار والأداء، مما يوفر للعملاء تجربة قيادة لا مثيل لها.
وتجسد إنفينيتي QX60 مزيجا متناغما من الأداء الرياضي والبساطة، مما يضع معيارا جديدا في لغة تصميم العلامة التجارية. تتميز بمظهر أنيق يبرزه خط مميز وسقف أسود متوافر بلونين، QX60 تنضح بالرقي، مدعومة بمحرك V6 بقوة 279 حصانا وسعة 3.5 لتر وحاصل على جوائز، مقترنا بناقل حركة أوتوماتيكي سريع الاستجابة بـ 9 سرعات. وتوفر هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الثلاثة صفوف تجربة قيادة هادئة وواثقة ومتوازنة. وبفضل التكنولوجيا البديهية وديناميكيات مجموعة القيادة المحسنة، بما في ذلك نظام الدفع الرباعي الذكي، فتضمن QX60 راحة وتحكما لا مثيل لهما للركاب، وتعمل شاشة نظام المعلومات والترفيه التفاعلية InTouch مقاس 12.3 بوصة باللمس، ومجهزة بتقنية Apple CarPlay اللاسلكية وتتوافق أيضا مع Android Auto القائم على استخدام USB، لتعمل على تعزيز متعة القيادة.
ومن خلال إعادة تقديم إنفينيتي إلى فئة ساعدتها على الريادة، فإن QX55 توفر لغة التصميم الراقية والتصميم الرياضي. تتميز هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بشبك أمامي مزدوج القوس ونمط شبكي ساحر مستوحى من فن الأوريجامي، وهي تأسر الأنظار بعمقها البصري وبراعتها الفنية الحديثة المستوحاة من الطراز الياباني. تتميز QX55 بمصابيح أمامية LED قياسية وخطوط انسيابية أنيقة، مما يجعلها تبدو جريئة على الطريق. وهي مجهزة بعجلات قياس 20 بوصة بشكل قياسي، وتتميز بحضور ديناميكي وأسلوب لا مثيل له.
وتم تصميم إنفينيتي QX50 لتلبية الاحتياجات المتنوعة لمشتري السيارات الفاخرة اليوم، وتجمع بسلاسة بين القوة والكفاءة والتصميم الحديث. مدعوما بمحرك VC Turbo المبتكر، فإنه يوفر أداء محرك V6 مع الاقتصاد في استهلاك الوقود لمحرك 4 أسطوانات. يتكيف محرك VC-Turbo على الفور مع احتياجات السائقين، ويضمن أداء مبهرا بقوة 268 حصانا و380 نيوتن متر من عزم الدوران. وتتميز QX50، بأنها فسيحة بشكل مثير للإعجاب، وتفاصيلها مصنوعة بعناية يدويا، وفعالة، وتعيد تعريف الأداء على الطريق من خلال تجربة القيادة السهلة.
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