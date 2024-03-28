الأهلي يرعى مؤتمر اتحاد طلبة الكويت في مصر

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي الكويتي رعايته لفعاليات مؤتمر اتحاد طلبة الكويت في مصر الذي عقد مؤخرا، وأقيم الحدث على مدار يومين خلال شهر مارس 2024، بحضور القائم بالأعمال في سفارة الكويت في مصر الوزير المفوض مشاري يوسف النيباري، ورئيس المكتب الثقافي الكويتي د.خالد المحارب ومحمد طالب بهبهاني رئيس إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في البنك الأهلي الكويتي، بالإضافة إلى ممثل من إدارة الاتصالات والعلاقات الخارجية.
وبهذه المناسبة، قال بهبهاني إن رعاية البنك للمؤتمر تعكس التزامه الدائم بتمكين الطلبة الكويتيين الذين يتابعون دراستهم في الخارج، لافتا إلى أن هذه المبادرة تعتبر بمنزلة شهادة على ريادة وتميز برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك وسعيه لتزويد الطلبة بخبرات تساعدهم في التغلب على التحديات التي تواجههم بنجاح.
ويأتي ذلك في وقت قام البنك خلال المؤتمر بتنظيم مجموعة من الأنشطة المخصصة للطلبة الكويتيين في جمهورية مصر العربية، وقدم مجموعة من الجوائز النقدية القيمة، في وقت حرص موظفو البنك الأهلي الكويتي - مصر على تعريف الطلبة بمنتجات وخدمات البنك المتنوعة.
وتماشيا مع تفانيه في دعم قطاع التعليم، يعتبر البنك الأهلي الكويتي داعما كبيرا للطلبة الكويتيين في الكويت وفي الخارج، حيث اختتم بهبهاني تصريحه قائلا: رعاية مؤتمر اتحاد طلبة الكويت في جمهورية مصر العربية تعكس سعيه المستمر لتعزيز التميز على المستوى التعليمي وتمكين قادة المستقبل في دولة الكويت.
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