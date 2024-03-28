Thursday, 28 March 2024 10:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأهلي يرعى مؤتمر اتحاد طلبة الكويت في مصر

3/28/2024 2:08:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي الكويتي رعايته لفعاليات مؤتمر اتحاد طلبة الكويت في مصر الذي عقد مؤخرا، وأقيم الحدث على مدار يومين خلال شهر مارس 2024، بحضور القائم بالأعمال في سفارة الكويت في مصر الوزير المفوض مشاري يوسف النيباري، ورئيس المكتب الثقافي الكويتي د.خالد المحارب ومحمد طالب بهبهاني رئيس إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في البنك الأهلي الكويتي، بالإضافة إلى ممثل من إدارة الاتصالات والعلاقات الخارجية.
وبهذه المناسبة، قال بهبهاني إن رعاية البنك للمؤتمر تعكس التزامه الدائم بتمكين الطلبة الكويتيين الذين يتابعون دراستهم في الخارج، لافتا إلى أن هذه المبادرة تعتبر بمنزلة شهادة على ريادة وتميز برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك وسعيه لتزويد الطلبة بخبرات تساعدهم في التغلب على التحديات التي تواجههم بنجاح.
ويأتي ذلك في وقت قام البنك خلال المؤتمر بتنظيم مجموعة من الأنشطة المخصصة للطلبة الكويتيين في جمهورية مصر العربية، وقدم مجموعة من الجوائز النقدية القيمة، في وقت حرص موظفو البنك الأهلي الكويتي - مصر على تعريف الطلبة بمنتجات وخدمات البنك المتنوعة.
وتماشيا مع تفانيه في دعم قطاع التعليم، يعتبر البنك الأهلي الكويتي داعما كبيرا للطلبة الكويتيين في الكويت وفي الخارج، حيث اختتم بهبهاني تصريحه قائلا: رعاية مؤتمر اتحاد طلبة الكويت في جمهورية مصر العربية تعكس سعيه المستمر لتعزيز التميز على المستوى التعليمي وتمكين قادة المستقبل في دولة الكويت.

MENAFN28032024000130011022ID1108033806

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث