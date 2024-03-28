جرين كورب تستحوذ على مخابز عماد في جدة

(MENAFN
- Al-Anbaa) استحوذت شركة جرين كورب «التابعة لمجموعة الخليج للاستثمار الإسلامي»، على مخابز عماد ومقرها جدة، في خطوة استراتيجية تعمل على تعزيز منصة جرين كورب للاستثمار في مجال الأغذية داخل مجلس التعاون الخليجي.
وتشغل مخابز عماد أكبر مخبز صناعي لإنتاج الخبز العربي الطازج غرب المملكة العربية السعودية، وذلك باستخدام منشآت تصنيع حديثة للغاية.وهذا الاستثمار الإضافي يمكن مخابز عماد من توسيع عملياتها وخبراتها إلى مناطق جديدة في المملكة.
وتمثل إضافة مخابز عماد إلى محفظة جرين كورب خطوة مهمة في تعزيز استثماراتها في إنتاج وتصنيع الأغذية والتي تدعمها شركة الخليج للاستثمار الإسلامي (GII)، وهي شركة رائدة بمجال الاستثمار البديل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولديها أصول تحت الإدارة (AUM) تتجاوز 4.5 مليارات دولار.
ويعزز الاستحواذ الإستراتيجي الاستثمار في عمليات تصنيع الأغذية لشركة جرين كورب، وذلك يضاف إلى التوسع الذي شهدته مزارع بادية، التابعة لها والمختصة بالزراعة في البيئات المحكمة، في كل من السعودية والإمارات والبحرين، حيث إن إضافة مخابز عماد إلى المنصة الاستثمارية لشركة جرين كورب في مجال الأغذية يتيح لها قدرات إنتاج سريعة النمو، وهو ما يعد ركيزة في هذا المجال.
وعلق محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي، قائلا: استحواذ مخابز عماد يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في إستراتيجية نمونا في السعودية.
نحن على ثقة بأن تراث مخابز عماد والتزامهم بالجودة سيلاقي صدى عميقا لدى عملائنا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
وأضاف بانكاج جوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي: يعتبر ضم مخابز عماد إلى المحفظة التي تديرها شركة جرين كورب خطوة إستراتيجية تتماشى تماما مع رؤيتنا المتمثلة في إنشاء جرين كورب لتكون منصة غذائية خليجية متكاملة تشمل سلسلة القيمة الغذائية الكاملة وتعزيز الأمن الغذائي الخليجي. نهدف إلى إجراء المزيد من الاستحواذات في المملكة العربية السعودية، مع بناء محفظة الأصول لشركة جرين كورب.
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