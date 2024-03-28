جرين كورب تستحوذ على مخابز عماد في جدة

MENAFN - Al-Anbaa) استحوذت شركة جرين كورب «التابعة لمجموعة الخليج للاستثمار الإسلامي»، على مخابز عماد ومقرها جدة، في خطوة استراتيجية تعمل على تعزيز منصة جرين كورب للاستثمار في مجال الأغذية داخل مجلس التعاون الخليجي.

وتشغل مخابز عماد أكبر مخبز صناعي لإنتاج الخبز العربي الطازج غرب المملكة العربية السعودية، وذلك باستخدام منشآت تصنيع حديثة للغاية.وهذا الاستثمار الإضافي يمكن مخابز عماد من توسيع عملياتها وخبراتها إلى مناطق جديدة في المملكة.

وتمثل إضافة مخابز عماد إلى محفظة جرين كورب خطوة مهمة في تعزيز استثماراتها في إنتاج وتصنيع الأغذية والتي تدعمها شركة الخليج للاستثمار الإسلامي (GII)، وهي شركة رائدة بمجال الاستثمار البديل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولديها أصول تحت الإدارة (AUM) تتجاوز 4.5 مليارات دولار.

ويعزز الاستحواذ الإستراتيجي الاستثمار في عمليات تصنيع الأغذية لشركة جرين كورب، وذلك يضاف إلى التوسع الذي شهدته مزارع بادية، التابعة لها والمختصة بالزراعة في البيئات المحكمة، في كل من السعودية والإمارات والبحرين، حيث إن إضافة مخابز عماد إلى المنصة الاستثمارية لشركة جرين كورب في مجال الأغذية يتيح لها قدرات إنتاج سريعة النمو، وهو ما يعد ركيزة في هذا المجال.

وعلق محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي، قائلا: استحواذ مخابز عماد يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في إستراتيجية نمونا في السعودية.

نحن على ثقة بأن تراث مخابز عماد والتزامهم بالجودة سيلاقي صدى عميقا لدى عملائنا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وأضاف بانكاج جوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي: يعتبر ضم مخابز عماد إلى المحفظة التي تديرها شركة جرين كورب خطوة إستراتيجية تتماشى تماما مع رؤيتنا المتمثلة في إنشاء جرين كورب لتكون منصة غذائية خليجية متكاملة تشمل سلسلة القيمة الغذائية الكاملة وتعزيز الأمن الغذائي الخليجي. نهدف إلى إجراء المزيد من الاستحواذات في المملكة العربية السعودية، مع بناء محفظة الأصول لشركة جرين كورب.