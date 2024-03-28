بيتك يواصل توزيع وجبات إفطار صائم

(MENAFN
- Al-Anbaa) يواصل بيت التمويل الكويتي «بيتك» حملة «إفطار صائم» ضمن برنامج رمضان «تواصل بالخير في شهر الخير» للعام 2024، من خلال توزيع وجبات إفطار صائم في مواقع مختلفة بالكويت.
ويركز برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير»، على المبادرات المجتمعية المختلفة التي تشمل كل شرائح المجتمع بما يعزز الريادة في العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وتضمن برنامج «بيتك» الرمضاني بالإضافة إلى حملة إفطار الصائم، توزيع وجبات إفطار خفيفة لقائدي المركبات على التقاطعات المرورية والأماكن المزدحمة وقت أذان المغرب لتعزيز ثقافة عدم السرعة تجنبا للحوادث، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.
كذلك بادر «بيتك» بتوزيع السلال الغذائية «ماجلة رمضان» على الأسر المتعففة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، بما يعزز الروح التطوعية، ويسهم في غرس وتعميق مفهوم العطاء.
ويتميز برنامج «بيتك» الرمضاني، بأنه متكامل وحافل، إذ يتضمن أنشطة رياضية وشبابية مثل تحدي المشي الافتراضي (V-Fit) بالتعاون مع تطبيق (V-Thru) الذي يشجع على رياضة المشي في حديقة الشهيد ومجمع الأفنيوز، كما شارك «بيتك» في تنظيم فعالية رياضية للرجال والنساء بالتعاون مع نادي (Circuit+) الصحي الرياضي بفرع مجمع الحمراء، وفعالية «تحدي رياضي» بمجمع 360 قاعة الـ Arena.
ونظم «بيتك» مسابقة قراء «بيتك»، وفعاليات قرقيعان، وفيديوهات توعوية بالتعاون مع اخصائيي تغذية وأطباء، ودورات طبخ للسيدات، وكذلك فيديوهات عن التوعية المرورية، وفيديوهات بالتعاون مع الإدارة العامة للإطفاء للتوعوية بأهم الأمور التي يجب مراعاتها خلال الشهر الفضيل.
كما يتضمن برنامج «بيتك» الرمضاني تقديم خدمة الضيافة في المساجد، ومشاركة الإفطار مع العديد من الجهات التي تؤدي واجبها أثناء موعد الإفطار، وغير ذلك العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة.
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