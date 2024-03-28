بيتك يواصل توزيع وجبات إفطار صائم

MENAFN - Al-Anbaa) يواصل بيت التمويل الكويتي «بيتك» حملة «إفطار صائم» ضمن برنامج رمضان «تواصل بالخير في شهر الخير» للعام 2024، من خلال توزيع وجبات إفطار صائم في مواقع مختلفة بالكويت.ويركز برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير»، على المبادرات المجتمعية المختلفة التي تشمل كل شرائح المجتمع بما يعزز الريادة في العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.وتضمن برنامج «بيتك» الرمضاني بالإضافة إلى حملة إفطار الصائم، توزيع وجبات إفطار خفيفة لقائدي المركبات على التقاطعات المرورية والأماكن المزدحمة وقت أذان المغرب لتعزيز ثقافة عدم السرعة تجنبا للحوادث، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.

كذلك بادر «بيتك» بتوزيع السلال الغذائية «ماجلة رمضان» على الأسر المتعففة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، بما يعزز الروح التطوعية، ويسهم في غرس وتعميق مفهوم العطاء.

ويتميز برنامج «بيتك» الرمضاني، بأنه متكامل وحافل، إذ يتضمن أنشطة رياضية وشبابية مثل تحدي المشي الافتراضي (V-Fit) بالتعاون مع تطبيق (V-Thru) الذي يشجع على رياضة المشي في حديقة الشهيد ومجمع الأفنيوز، كما شارك «بيتك» في تنظيم فعالية رياضية للرجال والنساء بالتعاون مع نادي (Circuit+) الصحي الرياضي بفرع مجمع الحمراء، وفعالية «تحدي رياضي» بمجمع 360 قاعة الـ Arena.

ونظم «بيتك» مسابقة قراء «بيتك»، وفعاليات قرقيعان، وفيديوهات توعوية بالتعاون مع اخصائيي تغذية وأطباء، ودورات طبخ للسيدات، وكذلك فيديوهات عن التوعية المرورية، وفيديوهات بالتعاون مع الإدارة العامة للإطفاء للتوعوية بأهم الأمور التي يجب مراعاتها خلال الشهر الفضيل.

كما يتضمن برنامج «بيتك» الرمضاني تقديم خدمة الضيافة في المساجد، ومشاركة الإفطار مع العديد من الجهات التي تؤدي واجبها أثناء موعد الإفطار، وغير ذلك العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة.