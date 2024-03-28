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بنتلي تكشف عن Kuwait Towers الخاص والأول من Mulliner للسوق الكويتي

3/28/2024 2:08:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت بنتلي عن ابتكارها 6 سيارات بطريقة خاصة بالتعاون مع «بنتلي الكويت» لتشكل إصدار Mulliner Bespoke Edition الأول الذي يتم ابتداعه حصريا للسوق الكويتي. وتتضمن جميع السيارات مواصفات خاصة شاملة لمسات خارجية وداخلية مستوحاة من الألوان التي تميز «أبراج الكويت» الشهيرة. ولقد جرى صنع كل سيارة يدويا في كرو بإنكلترا بواسطة Mulliner، قسم التخصيص والصناعة وفق الطلب التابع لشركة بنتلي موتورز.
ويتألق كل طراز من الإصدار المحدود بمقصورة داخلية مصممة بشكل خاص لتحتفي بأبراج الكويت الأيقونية التي تعد معلما بارزا يرمز للهوية الوطنية لدولة الكويت، بحيث تعكس الألوان المتوافرة المياه المتلألئة الجميلة قبالة الأبراج عند الواجهة المائية.
الجدير ذكره أن إصدار Kuwait Towers Edition يضم 2 من كل من الطرازات التالية: فلاينج سبير، وكونتيننتال جي تي، وبنتايجا، ويتم تقديم 3 طرازات بلون Aegean Blue الأزرق مع لون داخلي خاص منفصل من Imperial Blue الأزرق وLinen الكتاني وإضافات بلون Dragonfly. كما هناك عجلات حجم 22 بوصة بأذرع توأمية، وهي تحمل لمسة بلون Dragonfly مطلية عليها بحيث تتناغم بسلاسة مع التجهيزات الداخلية.
أما الطرازات الثلاثة الأخرى فيتم تقديمها بلون Aquamarine الجميل مع تزويد المقصورة الفخمة بكسوة أساسية بنمط Linen الكتاني وتكملها كسوة Brunel الثانوية وهو نمط لوني مستلهم من جمال الهندسة المعمارية التي تميز «أبراج الكويت»، كما تحوي هذه الطرازات عجلات مماثلة بنمط Aquamarine اللوني حجم 22 بوصة، مما يضفي حسا من التناغم إلى مظهرها.
ويتزين كل طراز من مجموعة Kuwait Towers بتطعيم مستوحى من هذه الأبراج الشهيرة على الواجهة الأمامية والعتبة للإشارة إلى حصرية الطراز. وعلى الرغم من اختلافها، إلا إن كل الطرازات الثلاثة ضمن «Kuwait Collection» تتشارك عناصر خاصة أساسية فيما بينها. فالتطريز الذي يظهر على ألواح الأبواب وأسطح قاعدة المقاعد يوفر لمسة من الأناقة الكلاسيكية للتصميم الداخلي. وتضم كل الطرازات ميزة التخديد الماسي الأيقوني مع توافر شاشة العرض الدوارة المعروفة. ويبرز على ألواح العتبات نقش Kuwait Collection الحصري الذي يؤكد على حصرية امتلاك هكذا طراز غني بمعايير Mulliner للفخامة.
ويجمع الإصدار الخاص المبتكر حصريا للسوق الكويتي العناصر التصميمية الأيقونية المستوحاة من «أبراج الكويت» والحرفية عالية الجودة لدى بنتلي، وتتضمن جميع السيارات مواصفات فريدة وفاخرة. وستحظى فقط مجموعة مختارة من الأشخاص القلائل بفرصة امتلاك هكذا طراز استثنائي من إصدار Kuwait Collection، وهو ما يضمن ترك انطباع متميز يدوم طويلا بالنسبة للجميع.

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