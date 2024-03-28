بنتلي تكشف عن Kuwait Towers الخاص والأول من Mulliner للسوق الكويتي

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت بنتلي عن ابتكارها 6 سيارات بطريقة خاصة بالتعاون مع «بنتلي الكويت» لتشكل إصدار Mulliner Bespoke Edition الأول الذي يتم ابتداعه حصريا للسوق الكويتي. وتتضمن جميع السيارات مواصفات خاصة شاملة لمسات خارجية وداخلية مستوحاة من الألوان التي تميز «أبراج الكويت» الشهيرة. ولقد جرى صنع كل سيارة يدويا في كرو بإنكلترا بواسطة Mulliner، قسم التخصيص والصناعة وفق الطلب التابع لشركة بنتلي موتورز.
ويتألق كل طراز من الإصدار المحدود بمقصورة داخلية مصممة بشكل خاص لتحتفي بأبراج الكويت الأيقونية التي تعد معلما بارزا يرمز للهوية الوطنية لدولة الكويت، بحيث تعكس الألوان المتوافرة المياه المتلألئة الجميلة قبالة الأبراج عند الواجهة المائية.
الجدير ذكره أن إصدار Kuwait Towers Edition يضم 2 من كل من الطرازات التالية: فلاينج سبير، وكونتيننتال جي تي، وبنتايجا، ويتم تقديم 3 طرازات بلون Aegean Blue الأزرق مع لون داخلي خاص منفصل من Imperial Blue الأزرق وLinen الكتاني وإضافات بلون Dragonfly. كما هناك عجلات حجم 22 بوصة بأذرع توأمية، وهي تحمل لمسة بلون Dragonfly مطلية عليها بحيث تتناغم بسلاسة مع التجهيزات الداخلية.
أما الطرازات الثلاثة الأخرى فيتم تقديمها بلون Aquamarine الجميل مع تزويد المقصورة الفخمة بكسوة أساسية بنمط Linen الكتاني وتكملها كسوة Brunel الثانوية وهو نمط لوني مستلهم من جمال الهندسة المعمارية التي تميز «أبراج الكويت»، كما تحوي هذه الطرازات عجلات مماثلة بنمط Aquamarine اللوني حجم 22 بوصة، مما يضفي حسا من التناغم إلى مظهرها.
ويتزين كل طراز من مجموعة Kuwait Towers بتطعيم مستوحى من هذه الأبراج الشهيرة على الواجهة الأمامية والعتبة للإشارة إلى حصرية الطراز. وعلى الرغم من اختلافها، إلا إن كل الطرازات الثلاثة ضمن «Kuwait Collection» تتشارك عناصر خاصة أساسية فيما بينها. فالتطريز الذي يظهر على ألواح الأبواب وأسطح قاعدة المقاعد يوفر لمسة من الأناقة الكلاسيكية للتصميم الداخلي. وتضم كل الطرازات ميزة التخديد الماسي الأيقوني مع توافر شاشة العرض الدوارة المعروفة. ويبرز على ألواح العتبات نقش Kuwait Collection الحصري الذي يؤكد على حصرية امتلاك هكذا طراز غني بمعايير Mulliner للفخامة.
ويجمع الإصدار الخاص المبتكر حصريا للسوق الكويتي العناصر التصميمية الأيقونية المستوحاة من «أبراج الكويت» والحرفية عالية الجودة لدى بنتلي، وتتضمن جميع السيارات مواصفات فريدة وفاخرة. وستحظى فقط مجموعة مختارة من الأشخاص القلائل بفرصة امتلاك هكذا طراز استثنائي من إصدار Kuwait Collection، وهو ما يضمن ترك انطباع متميز يدوم طويلا بالنسبة للجميع.
MENAFN28032024000130011022ID1108033803
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.