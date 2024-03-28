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الخطوط التركية أقامت غبقتها الرمضانية

3/28/2024 2:08:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقامت الخطوط الجوية التركية، الناقل الوطني لتركيا، غبقتها الرمضانية والتي استضافت فيها عددا من سفراء الدول وأعضاء السلك الديبلوماسي ووكلاء السياحة والسفر وشركاء الأعمال وممثلي وسائل الإعلام المحلية في الكويت.
وكان على رأس الحضور في الغبقة السفيرة التركية لدى الكويت طوبي نورسونمز، وسفير أوكرانيا لدى الكويت د.أوليكساندر بالانوتسا.
ونظمت «التركية» غبقتها هذا العام في فندق وولدورف أستوريا بمجمع الأفنيوز، إذ شهدت العديد من الفعاليات وسط أجواء رمضانية مزجت بين العادات والتقاليد الكويتية والتركية شكلت تجربة مثالية للضيوف.
وفي هذا الصدد، قال مدير عام مكتب الخطوط الجوية التركية لدى الكويت، نصيح جوموش: «نحرص في الخطوط الجوية التركية على توطيد علاقتنا مع شركاء النجاح كل عام، وتمثل الغبقة الرمضانية واحدة من العادات المحببة إلى المجتمع الكويتي وجزءا من تراثه وتقاليده التي تعكس بالغ الكرم وحفاوة الاستقبال، وهو الأمر الذي حرصنا عليه ضمن فعاليات التركية كل عام».
وأشار جوموش إلى أن الغبقة الرمضانية تعد فرصة مواتية لتعزيز أواصر العلاقات بين التركية وشركائها من وكالات السفر والسياحة وكذلك وسائل الإعلام وتعد فرصة مناسبة جدا لتبادل وجهات النظر بين جميع الأطراف بما يحقق المصالح المشتركة للجميع.

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