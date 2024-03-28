الخطوط التركية أقامت غبقتها الرمضانية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقامت الخطوط الجوية التركية، الناقل الوطني لتركيا، غبقتها الرمضانية والتي استضافت فيها عددا من سفراء الدول وأعضاء السلك الديبلوماسي ووكلاء السياحة والسفر وشركاء الأعمال وممثلي وسائل الإعلام المحلية في الكويت.
وكان على رأس الحضور في الغبقة السفيرة التركية لدى الكويت طوبي نورسونمز، وسفير أوكرانيا لدى الكويت د.أوليكساندر بالانوتسا.
ونظمت «التركية» غبقتها هذا العام في فندق وولدورف أستوريا بمجمع الأفنيوز، إذ شهدت العديد من الفعاليات وسط أجواء رمضانية مزجت بين العادات والتقاليد الكويتية والتركية شكلت تجربة مثالية للضيوف.
وفي هذا الصدد، قال مدير عام مكتب الخطوط الجوية التركية لدى الكويت، نصيح جوموش: «نحرص في الخطوط الجوية التركية على توطيد علاقتنا مع شركاء النجاح كل عام، وتمثل الغبقة الرمضانية واحدة من العادات المحببة إلى المجتمع الكويتي وجزءا من تراثه وتقاليده التي تعكس بالغ الكرم وحفاوة الاستقبال، وهو الأمر الذي حرصنا عليه ضمن فعاليات التركية كل عام».
وأشار جوموش إلى أن الغبقة الرمضانية تعد فرصة مواتية لتعزيز أواصر العلاقات بين التركية وشركائها من وكالات السفر والسياحة وكذلك وسائل الإعلام وتعد فرصة مناسبة جدا لتبادل وجهات النظر بين جميع الأطراف بما يحقق المصالح المشتركة للجميع.
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