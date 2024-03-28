التجاري يحتفل مع عملاء الخدمات المصرفية الشخصية بعيد الأم

(MENAFN
- Al-Anbaa) حرصا من البنك التجاري الكويتي على الاحتفال بعيد الأم تقديرا لدورها، قام البنك بتنظيم لقاء جمع عملاء الخدمات المصرفية الشخصية البريمير تحت شعار «احتفل فيها معانا»، وذلك للاحتفال بالأمهات مع أفراد عائلتهم في الغبقة الرمضانية في مطعم «ماقما».
وفي هذا السياق، قالت رئيس إدارة التسويق في البنك التجاري الكويتي، بدور بوخمسين إن هذه المناسبة خاصة لجميع عملاء الخدمات المصرفية الشخصية البريمير، كاشفة عن أنه قد تم حجز المطعم بالكامل من خلال التسجيل المسبق من قبل العملاء، حيث لاقت الفعالية استحسان العملاء الذين توافدوا بالحضور، تقديرا وعرفانا لمكانة الأم في المجتمع وتلبية للدعوة الموجهة إليهم من البنك التجاري.
وأضافت بوخمسين أن البنك يرى أن دوره لا ينحصر على تقديم الخدمات المالية والمصرفية لعملائه، بل يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ يؤمن البنك بدوره الاجتماعي ويبذل قصارى الجهود الممكنة لإدخال البهجة والسرور على قلوب العملاء، منوهة بأن الاحتفال بعيد الأم ما هو سوى لفتة صغيرة من البنك التجاري لتكريم الأمهات لتبقى لحظة تكريم الأمهات حاضرة في الذكريات في مثل هذه التجمعات احتفالا بهذه المناسبات.
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