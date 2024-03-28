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التجاري يحتفل مع عملاء الخدمات المصرفية الشخصية بعيد الأم

3/28/2024 2:08:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حرصا من البنك التجاري الكويتي على الاحتفال بعيد الأم تقديرا لدورها، قام البنك بتنظيم لقاء جمع عملاء الخدمات المصرفية الشخصية البريمير تحت شعار «احتفل فيها معانا»، وذلك للاحتفال بالأمهات مع أفراد عائلتهم في الغبقة الرمضانية في مطعم «ماقما».
وفي هذا السياق، قالت رئيس إدارة التسويق في البنك التجاري الكويتي، بدور بوخمسين إن هذه المناسبة خاصة لجميع عملاء الخدمات المصرفية الشخصية البريمير، كاشفة عن أنه قد تم حجز المطعم بالكامل من خلال التسجيل المسبق من قبل العملاء، حيث لاقت الفعالية استحسان العملاء الذين توافدوا بالحضور، تقديرا وعرفانا لمكانة الأم في المجتمع وتلبية للدعوة الموجهة إليهم من البنك التجاري.
وأضافت بوخمسين أن البنك يرى أن دوره لا ينحصر على تقديم الخدمات المالية والمصرفية لعملائه، بل يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ يؤمن البنك بدوره الاجتماعي ويبذل قصارى الجهود الممكنة لإدخال البهجة والسرور على قلوب العملاء، منوهة بأن الاحتفال بعيد الأم ما هو سوى لفتة صغيرة من البنك التجاري لتكريم الأمهات لتبقى لحظة تكريم الأمهات حاضرة في الذكريات في مثل هذه التجمعات احتفالا بهذه المناسبات.

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