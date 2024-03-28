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التجاري وزع القرقيعان في روف توب العاصمة مول

3/28/2024 2:08:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بمناسبة الاحتفـــــال بالقرقيعان، وضمن تواجد البنك التجاري الكويتي في «روف توب العاصمة مول» والذي يعتبر من أهم الأماكن المكشوفة في الكويت التي تدعم المشاريع الشبابية الوطنية، استقبل فريق التجاري الحضور وتم توزيع القرقيعان عليهم بهذه المناسبة، حيث إن مناسبة القرقيعان تعد إحدى العادات التراثية القديمة، وان إحياءها يسهم في المحافظة على التراث الكويتي والهوية الكويتية.
وتأتي مشاركة البنك في هذه الفعالية ضمن برنامجه الهادف إلى دعم المواهب والكفاءات الشابة، والإسهام في إعداد جيل جديد من الشباب المبدع في مجالات العمل الخاص من ناحية، وتبني أفكار الشباب الكويتي الطموح في مجالات العمل المختلفة المرتبطة بالأغذية والمشاريع الصغيرة.
وحرص موظفو البنك التجاري الكويتي في هذه المناسبة السعيدة على مشاركة الأطفال في توزيع القرقيعان، حيث ساهمت في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال وإضفاء السعادة على قلوبهم، ولاقت هذه الفعالية حضورا كبيرا.
وعلى هامش تواجد البنك خلال فترة الفعالية، تواجد البنك التجاري من خلال جناح خاص به، حيث تم تعريف الحضور بمزايا حساب النجمة، و«حسابي الأول» المخصص للأطفال حتى سن 14 وحساب «YOU» للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و24 عاما، ومنها أيضا عرض تحويل الراتب الذي يمنح العميل هدية نقدية لغاية 2000 دينار، وأيضا تعريف الجمهور بالخدمات المصرفية الشخصية.

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