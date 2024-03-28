التجاري وزع القرقيعان في روف توب العاصمة مول

(MENAFN
- Al-Anbaa) بمناسبة الاحتفـــــال بالقرقيعان، وضمن تواجد البنك التجاري الكويتي في «روف توب العاصمة مول» والذي يعتبر من أهم الأماكن المكشوفة في الكويت التي تدعم المشاريع الشبابية الوطنية، استقبل فريق التجاري الحضور وتم توزيع القرقيعان عليهم بهذه المناسبة، حيث إن مناسبة القرقيعان تعد إحدى العادات التراثية القديمة، وان إحياءها يسهم في المحافظة على التراث الكويتي والهوية الكويتية.
وتأتي مشاركة البنك في هذه الفعالية ضمن برنامجه الهادف إلى دعم المواهب والكفاءات الشابة، والإسهام في إعداد جيل جديد من الشباب المبدع في مجالات العمل الخاص من ناحية، وتبني أفكار الشباب الكويتي الطموح في مجالات العمل المختلفة المرتبطة بالأغذية والمشاريع الصغيرة.
وحرص موظفو البنك التجاري الكويتي في هذه المناسبة السعيدة على مشاركة الأطفال في توزيع القرقيعان، حيث ساهمت في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال وإضفاء السعادة على قلوبهم، ولاقت هذه الفعالية حضورا كبيرا.
وعلى هامش تواجد البنك خلال فترة الفعالية، تواجد البنك التجاري من خلال جناح خاص به، حيث تم تعريف الحضور بمزايا حساب النجمة، و«حسابي الأول» المخصص للأطفال حتى سن 14 وحساب «YOU» للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و24 عاما، ومنها أيضا عرض تحويل الراتب الذي يمنح العميل هدية نقدية لغاية 2000 دينار، وأيضا تعريف الجمهور بالخدمات المصرفية الشخصية.
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