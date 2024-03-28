الذهب يستقر مع ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقرت أسعار الذهب، أمس الخميس، مع استيعاب المستثمرين تعليقات عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر بشأن خفض أسعار الفائدة وترقبهم لمزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية لقياس مسار السياسة النقدية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2195.59 دولارا للأونصة كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2195.10 دولارا بحسب «رويترز».
وقال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي لدى تيستي لايف: أشار الاحتياطي الاتحادي إلى رغبته في خفض أسعار الفائدة وهناك مخاوف من مخاطر جيوسياسية لا تزال تؤثر على الأسواق تتعلق بالحروب سواء في أوكرانيا أو في الشرق الأوسط، وهو ما يدعم الذهب. وأضاف: يجري تداول أسعار الذهب في نطاق محدود معظم الأوقات هذا الشهر، وتجاوز مستوى 2225 دولارا للأوقية قد يدفع الأسعار نحو مستوى 2300 دولار.
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