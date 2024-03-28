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الذهب يستقر مع ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

3/28/2024 2:08:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقرت أسعار الذهب، أمس الخميس، مع استيعاب المستثمرين تعليقات عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر بشأن خفض أسعار الفائدة وترقبهم لمزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية لقياس مسار السياسة النقدية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2195.59 دولارا للأونصة كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2195.10 دولارا بحسب «رويترز».
وقال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي لدى تيستي لايف: أشار الاحتياطي الاتحادي إلى رغبته في خفض أسعار الفائدة وهناك مخاوف من مخاطر جيوسياسية لا تزال تؤثر على الأسواق تتعلق بالحروب سواء في أوكرانيا أو في الشرق الأوسط، وهو ما يدعم الذهب. وأضاف: يجري تداول أسعار الذهب في نطاق محدود معظم الأوقات هذا الشهر، وتجاوز مستوى 2225 دولارا للأوقية قد يدفع الأسعار نحو مستوى 2300 دولار.

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