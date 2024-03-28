رساميل جمعت المستثمرين في غبقتها السنوية

(MENAFN
- Al-Anbaa) كعادتها السنوية، جمعت شركة رساميل للاستثمار مبادري الشركات الناشئة ومستثمري رأس المال الجريء خلال الغبقة السنوية تحت عنوان «النهضة الرقمية - عصر الذكاء الاصطناعي» التي أقيمت بحضور الرئيس التنفيذي في شركة رساميل للاستثمار دخيل الدخيل ومسؤولي الشركة ومجموعة من الشركات الناشئة والمستثمرين بهم.
وبهذه المناسبة، قال الدخيل إن الذكاء الاصطناعي بات يطرق أبواب جميع نواحي الحياة الاقتصادية حول العالم، مبينا أن الاستثمار في الشركات التي تستخدم هذه التكنولوجيا في نشاطها يعطيها فرصة للنجاح اكبر من مثيلاتها وأفضلية تنافسية في المنتج والخدمة على حد سواء، فبات ذلك ينعكس على معدلات الربحية والحصة السوقية وأهمها، العائد على الاستثمار.
وأوضح أن الغبقة شهدت تقديم نبذة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في أنشطة الشركات وأبرز الفرص التي يتيحها، واستمعنا من الحضور عن أبرز الأساليب التي يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي وتأثيره على عمليات شركاتهم، ومحاولة الإجابة عن السؤال الأهم، ما اذا كانت هذه التكنولوجيا ستغير مسار الشركات والاقتصاد على المدى الطويل، ام هي مجرد طفرة او فقاعة ؟.
وبين الدخيل أن «رساميل» تحرص في كل عام على جمع الشركات الناشئة والمستثمرين معا في غبقتها السنوية، من أجل مواكبة التطورات والتعرف على أبرز التحديات خصوصا في ظل الرقمنة وأتمتة العمليات التي تشهدها الشركات في ظل خططها لتقليص نفقاتها التشغيلية وتطوير حلولها والاستحواذ على الحصص السوقية.
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