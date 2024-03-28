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رساميل جمعت المستثمرين في غبقتها السنوية

3/28/2024 2:08:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كعادتها السنوية، جمعت شركة رساميل للاستثمار مبادري الشركات الناشئة ومستثمري رأس المال الجريء خلال الغبقة السنوية تحت عنوان «النهضة الرقمية - عصر الذكاء الاصطناعي» التي أقيمت بحضور الرئيس التنفيذي في شركة رساميل للاستثمار دخيل الدخيل ومسؤولي الشركة ومجموعة من الشركات الناشئة والمستثمرين بهم.
وبهذه المناسبة، قال الدخيل إن الذكاء الاصطناعي بات يطرق أبواب جميع نواحي الحياة الاقتصادية حول العالم، مبينا أن الاستثمار في الشركات التي تستخدم هذه التكنولوجيا في نشاطها يعطيها فرصة للنجاح اكبر من مثيلاتها وأفضلية تنافسية في المنتج والخدمة على حد سواء، فبات ذلك ينعكس على معدلات الربحية والحصة السوقية وأهمها، العائد على الاستثمار.
وأوضح أن الغبقة شهدت تقديم نبذة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في أنشطة الشركات وأبرز الفرص التي يتيحها، واستمعنا من الحضور عن أبرز الأساليب التي يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي وتأثيره على عمليات شركاتهم، ومحاولة الإجابة عن السؤال الأهم، ما اذا كانت هذه التكنولوجيا ستغير مسار الشركات والاقتصاد على المدى الطويل، ام هي مجرد طفرة او فقاعة ؟.
وبين الدخيل أن «رساميل» تحرص في كل عام على جمع الشركات الناشئة والمستثمرين معا في غبقتها السنوية، من أجل مواكبة التطورات والتعرف على أبرز التحديات خصوصا في ظل الرقمنة وأتمتة العمليات التي تشهدها الشركات في ظل خططها لتقليص نفقاتها التشغيلية وتطوير حلولها والاستحواذ على الحصص السوقية.

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