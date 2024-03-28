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برقان يواصل جهوده لرفع مستوى الوعي بالأمن والسلامة المالية خلال عطلة العيد

3/28/2024 2:08:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار دعمه لحملة «لنكن على دراية»، والتي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية، يواصل بنك برقان نشر الرسائل التوعوية وتقديم التعليمات والنصائح التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بمستوى الوعي بالثقافة المصرفية والمالية بين كل أفراد المجتمع بشكل دوري ومنتظم. ويأتي ذلك كجزء من برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى أن هذه المبادرة تمثل دعوة حقيقية ووسيلة فعالة لتوعية وتمكين كل شرائح العملاء من تحقيق أهدافهم المالية بكفاءة وأمان.
ومن خلال هذه المبادرة المتقدمة يسهم بنك برقان بالدرجة الأولى في توفير العديد من الإرشادات الواجب اتباعها من قبل العملاء مع حلول موسم السفر خاصة خلال عطلة عيد الفطر، لاسيما مع ازدياد عمليات الاحتيال المالي وأهمية اتباع تعليمات السلامة لتجنب المخاطر المحتملة أثناء إنجاز أي عملية مصرفية، سواء داخل أو خارج الكويت.
وفي هذا الصدد قالت خلود الفيلي، نائب المدير العام ـ التسويق والاتصالات في بنك برقان: لطالما كان موسم الأعياد فرصة مهمة لتوعية أفراد المجتمع وتعزيز مستوى إدراكهم للمبادئ والمعايير المالية والمصرفية، وذلك بهدف تمكينهم من اتخاذ قرارات صحيحة تضمن استقرارهم المالي وأمانهم المصرفي على المدى القصير وفي المستقبل.
وأضافت: «برقان» لا يألو جهدا في تكريس كل الجهود المتاحة ومواصلة التعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت والمؤسسات المصرفية المحلية عبر دعم حملة التوعية المالية لنكن على دراية، وذلك من خلال الاستمرار في نشر الرسائل التوعوية التي تسهم في توجيه الأفراد والعائلات نحو الالتزام بالتوصيات والإرشادات المصرفية التي تضمن أمانهم وحماية أموالهم، وخاصة أثناء سفرهم خلال عطلة العيد.
ويركز البنك جهوده التوعوية على مساعدة العملاء وأفراد المجتمع في تحديد بعض الأساليب التي تستخدم عادة في عمليات الاحتيال المالي الأكثر انتشارا، والتي تشمل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والمكالمات المشبوهة، إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، كما يشدد على ضرورة عدم الاستجابة لأي رسائل مشبوهة تطلب الإفصاح عن أي معلومات شخصية أو مالية، إضافة إلى عدم فتح موقع البنك الذي يتعاملون معه عبر أي جهاز ما لم يتم التأكد من اتصاله بشبكة إنترنت آمنة، إلى جانب ضرورة تعيين كلمة مرور قوية وتغييرها بشكل منتظم واستخدام ميزة المصادقة الثنائية. ويشجعهم أيضا على التأكد من صلاحية بطاقاتهم المصرفية طوال فترة إجازتهم والتحقق من رصيد حسابهم عند العودة، لضمان عدم وجود أي معاملات مشبوهة.
تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يعمل بشكل دائم على تطوير نظم حماية البيانات والأمن السيبراني بشكل دوري لضمان سلامة وحماية أصول العملاء من الاختراق وعمليات السرقة، كما انه يبذل جهودا حثيثة لنشر الثقافة المالية بين كل فئات المجتمع لاتخاذ قرارات سليمة ومدروسة، وذلك في إطار التزامه الراسخ بثقافته ومبادئه الأساسية ودعمه لحملة «لنكن على دراية».

MENAFN28032024000130011022ID1108033796

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