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الوطني نظم بطولة الداما الشعبية الثانية

3/28/2024 2:08:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظم بنك الكويت الوطني بطولة الداما الشعبية في أسواق المباركية، وذلك في إطار برنامجه السنوي «افعل الخير في شهر الخير» الخاص بالشهر الفضيل، وتضمنت البطولة تتويج الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى لفئتي الكبار والشباب بجوائز نقدية قيمة. وتندرج هذه البطولة في إطار الدعم للموروث الشعبي.
وفي هذا السياق، قال مدير أول في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي إن هذه المبادرة تأتي التزاما من بنك الكويت الوطني في تنظيم برنامجه السنوي «افعل الخير في شهر الخير» المستمر منذ أكثر من ثلاثة عقود، وقد اخترنا تجديد إطلاق البطولة للعام الثاني بعد النجاح الذي لاقته العام الفائت.
وأوضح التركي أن اختيار مثل هذه الفعاليات التقليدية للشهر الفضيل تأتي انطلاقا من دورنا كمؤسسة حريصة على دعم إعادة إحياء الموروثات الشعبية والتركيز على ما هو ذات دلالة لافتة على تاريخنا الاجتماعي والثقافي.
وأضاف أن برنامج رمضان السنوي مستمر منذ ثلاثة عقود انطلاقا من الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع بكافة فئاته، خاصة أن البنك الوطني يولي أهمية قصوى للمبادرات الاجتماعية باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق التقدم والازدهار على مستوى الوطن. وتنضم بطولة الداما الشعبية إلى برنامج رمضان لهذه السنة لتضيف بعدا إضافيا لبرنامجنا السنوي لا ينحصر فقط بالعمل الاجتماعي وخدمة المجتمع وإنما المشاركة الحية مع أفراد المجتمع ودعم الثقافة والموروث الاجتماعي والشعبي الذي نعتز به.
وينظم بنك الكويت الوطني خلال شهر رمضان برنامجا اجتماعيا متكاملا يتضمن توزيع وجبات إفطار وكسرة الصيام من خلال زيارات ميدانية مختلفة ومتنوعة يقوم بها فريق من المتطوعين من موظفي البنك بالإضافة إلى برامج ترفيهية وفعاليات تنافسية تشجع على الرياضة والاهتمام بصحة الصائمين.

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