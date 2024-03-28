الوطني نظم بطولة الداما الشعبية الثانية

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- Al-Anbaa) نظم بنك الكويت الوطني بطولة الداما الشعبية في أسواق المباركية، وذلك في إطار برنامجه السنوي «افعل الخير في شهر الخير» الخاص بالشهر الفضيل، وتضمنت البطولة تتويج الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى لفئتي الكبار والشباب بجوائز نقدية قيمة. وتندرج هذه البطولة في إطار الدعم للموروث الشعبي.
وفي هذا السياق، قال مدير أول في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي إن هذه المبادرة تأتي التزاما من بنك الكويت الوطني في تنظيم برنامجه السنوي «افعل الخير في شهر الخير» المستمر منذ أكثر من ثلاثة عقود، وقد اخترنا تجديد إطلاق البطولة للعام الثاني بعد النجاح الذي لاقته العام الفائت.
وأوضح التركي أن اختيار مثل هذه الفعاليات التقليدية للشهر الفضيل تأتي انطلاقا من دورنا كمؤسسة حريصة على دعم إعادة إحياء الموروثات الشعبية والتركيز على ما هو ذات دلالة لافتة على تاريخنا الاجتماعي والثقافي.
وأضاف أن برنامج رمضان السنوي مستمر منذ ثلاثة عقود انطلاقا من الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع بكافة فئاته، خاصة أن البنك الوطني يولي أهمية قصوى للمبادرات الاجتماعية باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق التقدم والازدهار على مستوى الوطن. وتنضم بطولة الداما الشعبية إلى برنامج رمضان لهذه السنة لتضيف بعدا إضافيا لبرنامجنا السنوي لا ينحصر فقط بالعمل الاجتماعي وخدمة المجتمع وإنما المشاركة الحية مع أفراد المجتمع ودعم الثقافة والموروث الاجتماعي والشعبي الذي نعتز به.
وينظم بنك الكويت الوطني خلال شهر رمضان برنامجا اجتماعيا متكاملا يتضمن توزيع وجبات إفطار وكسرة الصيام من خلال زيارات ميدانية مختلفة ومتنوعة يقوم بها فريق من المتطوعين من موظفي البنك بالإضافة إلى برامج ترفيهية وفعاليات تنافسية تشجع على الرياضة والاهتمام بصحة الصائمين.
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