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المملكة ضيف شرف معرض بكين الدولي للكتاب 2024

3/28/2024 10:16:16 AM
(MENAFN- Asdaf News)

الرياض – أصداف نيوز:

وقعت هيئة الأدب والنشر والترجمة ومجموعة الصين الوطنية للاستيراد وتصدير المطبوعات، في العاصمة الصينية بكين، عقد استضافة المملكة كضيف شرف في معرض بكين الدولي للكتاب 2024، بحضور سمو وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، والرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان، والرئيس التنفيذي لمجموعة الصين الوطنية للاستيراد وتصدير المطبوعات، السيدة لي هونجوين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي البلدين لاستمرار التواصل الثقافي بينهما، وتعزيز التفاهم والتعاون المشترك في مجالات الأدب والثقافة والفنون، مما يعزز الحوار بين الثقافات ويعمق الصداقة والتعاون بين البلدين.

وستقدم المملكة خلال مشاركتها تجربة ثقافية متكاملة تقودها هيئة الأدب والنشر والترجمة، بمشاركة عدد من الهيئات والكيانات ضمن المنظومة الثقافية، لتسليط الضوء على التراث والمخزون المعرفي والتنوع الثقافي للمملكة.

كما ستشهد مشاركة المملكة في المعرض تقديم برنامج ثقافي منوّع، يتضمن مجموعة من الندوات والجلسات الحوارية، وورش العمل والعروض الفنية التي تغطي عدة جوانب في مجالات الثقافة، والفن والأدب والمعرفة، بمشاركة مجموعة من الأدباء ودور النشر المحلية؛ للتعريف بالإبداعات الوطنية، واستحضار الثقافة الوطنية العريقة.

يُذكر أن المملكة حلت كضيف شرف على معرض الكتاب الدولي في العاصمة الهندية نيودلهي من 10 إلى 18 فبراير الماضي، حيث سجّل جناح المملكة حضوراً واسعاً من الجمهور الهندي، إذ حظي بعدد زوار كثيف للتعرف على الثقافة والفنون والتراث السعوديين في تجربة ثقافية متكاملة قادتها هيئة الأدب والنشر والترجمة، ومن المزمع أن تحل المملكة بقيادة الهيئة كضيف شرف على معرض بكين الدولي للكتاب من 19-23 يونيو 2024، ومعرض سيئول الدولي للكتاب في الفترة من 26 – 30 يونيو 2024، ضمن جهودها البارزة في دعم الحراك الثقافي بمختلف مكوناته على المستويين المحلي والدولي.--واس

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