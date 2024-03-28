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عروض تراثية وفنيه مميزة في ساحات“بروميناد جدة”

3/28/2024 10:16:15 AM
(MENAFN- Asdaf News)

جدة – أصداف نيوز:

شهدت ساحات“بروميناد جدة” مجموعة متنوعة من العروض الفنية الشعبية التراثية، قدمتها عدد من الفرق الفنية التراثية في المملكة ضمن أمسيات فعاليات (رمضانيات بروميناد) بواجهة جدة البحرية.

وتحولت ممرات وساحات منطقة الفعاليات إلى مسرح كبير للعروض المشوقة، حيث تقدم الفرق الاستعراضية عروضا أدائية شكلت لوحات فنية مبهجة، تعبر عن تراث كل منطقة من مناطق المملكة.

وتنوعت العروض والألوان التراثية بين الرقصات الشعبية التقليدية والألحان الفلكلورية، التي جسدت جمال التراث السعودي بأبهى صوره ونالت استحسان وتفاعل الجمهور بمختلف فئاتهم العمرية.

وتأتي هذه الفعاليات بهدف تعزيز التراث الثقافي السعودي وإبرازه في منصات فنية متنوعة تجمع بين الحاضر والماضي، وتعكس جمال وتنوع الثقافة السعودية.–واس

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