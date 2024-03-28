عروض تراثية وفنيه مميزة في ساحات“بروميناد جدة”

(MENAFN
- Asdaf News)
جدة – أصداف نيوز:
شهدت ساحات“بروميناد جدة” مجموعة متنوعة من العروض الفنية الشعبية التراثية، قدمتها عدد من الفرق الفنية التراثية في المملكة ضمن أمسيات فعاليات (رمضانيات بروميناد) بواجهة جدة البحرية.
وتحولت ممرات وساحات منطقة الفعاليات إلى مسرح كبير للعروض المشوقة، حيث تقدم الفرق الاستعراضية عروضا أدائية شكلت لوحات فنية مبهجة، تعبر عن تراث كل منطقة من مناطق المملكة.
وتنوعت العروض والألوان التراثية بين الرقصات الشعبية التقليدية والألحان الفلكلورية، التي جسدت جمال التراث السعودي بأبهى صوره ونالت استحسان وتفاعل الجمهور بمختلف فئاتهم العمرية.
وتأتي هذه الفعاليات بهدف تعزيز التراث الثقافي السعودي وإبرازه في منصات فنية متنوعة تجمع بين الحاضر والماضي، وتعكس جمال وتنوع الثقافة السعودية.–واس
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