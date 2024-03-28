المركزية تويوتا ترعى إفطارًا رمضانيًا لـ 100 طفل ضمن مبادرة ارسم بسمة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - واصلت "المركزية تويوتا" دعمها للأطفال في الأردن ضمن مسؤوليتها الاجتماعية؛ حيث رعت إفطارًا رمضانيًا لـ 100 طفل من جمعية اليمامة ومركز عبد الله بن عوف، وذلك ضمن سلسلة إفطارات "ارسم بسمة" التي ينظمها مركز هيا الثقافي.
تخلل الإفطار العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي أسهمت في رسم البسمة على وجوه الأطفال؛ حيث قضوا وقتًا ممتعًا ضمن أجواء من المودة والسعادة في شهر رمضان المبارك.
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