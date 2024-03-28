المركزية تويوتا ترعى إفطارًا رمضانيًا لـ 100 طفل ضمن مبادرة ارسم بسمة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - واصلت "المركزية تويوتا" دعمها للأطفال في الأردن ضمن مسؤوليتها الاجتماعية؛ حيث رعت إفطارًا رمضانيًا لـ 100 طفل من جمعية اليمامة ومركز عبد الله بن عوف، وذلك ضمن سلسلة إفطارات "ارسم بسمة" التي ينظمها مركز هيا الثقافي.



تخلل الإفطار العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي أسهمت في رسم البسمة على وجوه الأطفال؛ حيث قضوا وقتًا ممتعًا ضمن أجواء من المودة والسعادة في شهر رمضان المبارك.



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