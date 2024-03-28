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عاجل اختفاء صحفية في غزة يثير القلق.. ومطالب بالكشف عن مصيرها

3/28/2024 10:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالبت "مراسلون بلا حدود" جيش الاحتلال الإسرائيلي بالكشف عن مصير الصحفية الفلسطينية بيان أبو سلطان التي اعتقلها في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وانقطعت أخبارها منذ 19 مارس/آذار الجاري.
وقالت المنظمة إن الصحفية الفلسطينية شوهدت آخر مرة بين المعتقلين أثناء اقتحام الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء في 19 مارس/آذار.
وطالبت الجيش الإسرائيلي بتوضيح اختفاء هذه الصحفية في أسرع وقت ممكن.
ويتابع الصحفية الفلسطينية أكثر من 189 ألف شخص على منصة إنستغرام التي نشرت آخر مشاركة لها عليها يوم 16 مارس/آذار.

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