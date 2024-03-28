سيارة كيا بيكانتو الجديدة كلياً تصل إلى معرض كيا تاون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت الشركة الوطنية العربية للسيارات - كيا الأردن، عن وصول سيارة كيا بيكانتو الجديدة كلياً موديل 2024 إلى قلب معرض كيا تاون، ذات تصميم جديد وميزات استثنائية، لتوفّر تجربة قيادة فريدة لمحبي علامة كيا، تتسّم بالأناقة والأداء العملي وسهولة القيادة.



ويأتي إطلاق كيا بيكانتو في السوق المحلية بعد الإطلاق الرسمي لها من قبل الشركة الأم، وذلك بعد تحديث السيارة التي تعد الأكثر مبيعاً في العديد من المناطق حول العالم.



وتجمع كيا بيكانتو العديد من الميزات؛ حيث تقدم مظهراً خارجياً أنيقاً، ومتعة في القيادة مع التجهيزات الراقية ووسائل الراحة، هذا إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة التي تناسب فئات عمرية مختلفة، كل هذه المزايا تضفي على السيارة طابعاً خاصاً مفعماً بالحداثة والجرأة خاصة مع التصميم الرياضي العصري.

هذا وتتميز كيا بيكانتو بما تتضمنه من ميزات استثنائية وتقنيات مبتكرة لتعزيز نظام مساعدة السائق، وتوفير تجربة قيادة أكثر سهولة ومتعة من أي وقت مضى في المدن المزدحمة.



وحول هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات، وهي إحدى شركات مجموعة عليان، محمد عليّان: "فخورون بطرح أحدث موديل من سيارة كيا بيكانتو في السوق الأردنية، والتي تمتاز بشعبيتها الكبيرة لدى زبائننا الذين نحرص على وضع أحدث ابتكارات علامة كيا من المركبات بين أيديهم، لمنحهم الفرصة للاستفادة من مزاياها والتمتع بقيادتها، بما يحقق تطلعاتهم خاصة ضمن الطرازات المميزة في سوق المركبات. وتعد كيا بيكانتو ثمرة عملية تطويرية هدفت لتقديم موديل يضمن لكيا مواصلة تصدر المشهد في فئتها."

وقد تم تحديث واجهة سيارة كيا بيكانتو بشكل كبير لتحصل على مظهر اسثنائي وجذّاب، مع تصميم جديد للمصابيح والأضواء. كذلك، فإن السيارة تحتوي على شاشة لمس قياس 8.0 بوصة، كما تتوفر فيها ميزة الاتصال بعدة أجهزة عبر البلوتوث، ما يمكّن الركاب من وصل جهازين محمولين في الوقت ذاته، إلى جانب احتوائها على نظام الأندرويد (Android Auto)والأبل بلاي(Apple Car Play) .



هذا وتمتاز السيارة بتزويدها بواحد من ثلاثة محركات بنزين "سمارت ستريم" (SmartStream) جديدة، بما يزيد من كفاءة السيارة ويخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالمحركات السابقة. وفي السوق الأردنية، يتوفر محرك بنزين بسعة 1.2 لتر وقوة 84 حصان، والذي يعتبر الأكثر اقتصادية و الأفضل أداءً على الطرقات.















