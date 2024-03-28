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المعايطة يفتتح مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية ونقطة شرطة جسر الملك حسين

3/28/2024 10:10:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افتتح مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم الخميس ،مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية ونقطة شرطة جسر الملك حسين، وذلك امتداداً لنهج التحديث والتطوير القائم بالمديرية والمرتكز على جملة من الخطط الإستراتيجية الحديثة لإدامة تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
وأكّد مدير الأمن العام على أنّ افتتاح الوحدات الجديدة يأتي بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس القائد الأعلى للقوّات المسلّحة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على العرش، وهو ما يدفع مديرية الأمن العام للعزم على مواصلة نهجها الإستراتيجي الرائد في استحداث مراكز جديدة وبما يضمن تقديم الخدمات لمرتادي وزوّار المنطقة من مواطنين وسيّاح، ويساهم في تقديم الخدمات الأمنية والإنسانية الشاملة لأبناء المجتمع كافّة .
وبيّن اللواء المعايطة أن مركز دفاع مدني شهداء البحر الميت يُعدّ مركزًا متقدمًا في مجال الإنقاذ المائي، يساهم في تعزيز الأمن والسلامة في منطقة البحر الميت ، لافتا الى أهمية توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة وفق أعلى المعايير الهندسية الحديثة لتمكين الكوادر البشرية من مواصلة تنفيذ واجباتها المختلفة ضمن إستراتيجية شاملة لتطوير الأداء, تواكب المستجدات والتعامل مع أي طارئ وتقديم خدمات الإسعاف والإنقاذ بقدرة وكفاءة عاليتين.
وأوضح مدير الأمن العام أن مركز دفاع مدني الشونة الجنوبية جاء بهدف التوسّع بتغطية منطقة الاختصاص بخدمات الدفاع المدني تحقيقا لمبدأ سرعة الاستجابة في التعامل مع الحوادث على اختلاف أنواعها، وتقليل المسافات بين مراكز الدفاع المدني، وبما يسهم في تحسين زمن الاستجابة للتعامل مع الحوادث والتقليل من نتائجها المؤسفة.
وأكّد مدير الأمن العام على أنّ النقطة الشرطية الجديدة في جسر الملك حسين ستساهم في تجويد الخدمات المقدمة للمسافرين، لا سيّما فيما يتعلق بتوفير الوقت والجهد عليهم وذلك ضمن سلسلة من الأطر التشاركية مع مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة.
ولفت مدير الأمن العام اللواء المعايطة إلى أن مديرية الأمن العام ماضية في ترجمة التوجيهات الملكية السامية في مواصلة التوسّع الأفقي في مبانيها وبما يوفر إجراءات أمنية وإنسانية ومجتمعية، تهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة أبناء المجتمع، وتقديم الخدمات الفضلى لهم على الصعد كافّة .













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