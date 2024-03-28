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مرسوم رئاسي يعتمد التشكيلة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى

3/28/2024 10:09:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN/ اعتمد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيلة مجلس الوزراء الجديد التي قدمها له رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى

وقدم رئيس الوزراء المكلف "
محمد مصطفى "
برنامج عمل الحكومة وتشكيلتها للرئيس لنيل الثقة حيث ستؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الأحد المقبل الموافق 31-3-2024.


و ضمت الوزارة كل من التالية أسماؤهم على النحو الآتي:

محمد عبد الله محمد مصطفى

رئيساً للوزراء/ وزيراً للخارجية والمغتربين

شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم
وزيراً للعدل

زياد محمود محمد هب الريح

وزيراً للداخلية

عمر أكرم عمران البيطار

وزيراً للمالية

وائل محمد محمود زقوت

وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي

سامي أحمد عارف حجاوي

وزيراً للحكم المحلي

ماجد عوني محمد أبو رمضان

وزيراً للصحة

أمجد سعد سليمان برهم

وزيراً للتربية والتعليم العالي

إيناس حسني عبد الغني دحادحة

وزيراً للعمل

محمد مصطفى محمد نجم

وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية

عرفات حسين سليمان عصفور

وزيراً للصناعة

محمد يوسف محمد العامور

وزيراً للاقتصاد الوطني

عبد الرازق ماهرعبد الرازق نتشة

وزيراً للاتصالات والاقتصاد الرقمي

عاهد فائق عاطف بسيسو

وزيراً للأشغال العامة والإسكان

سماح عبد الرحيم حسين حمد

وزيراً للتنمية الاجتماعية

رزق عبد الرحمن سالم سليمية

وزيراً للزراعة

هاني ناجي عطا الله عبد المسيح "الحايك"
وزيراً للسياحة والآثار

أشرف حسن عباس الأعور

وزيراً لشؤون القدس

"عماد الدين" عبد الله سليم حمدان
وزيراً للثقافة

طارق حسني سالم زعرب

وزيراً للنقل والمواصلات

منى محمد محمود الخليلي

وزيراً لشؤون المرأة

فارسين أوهانس فارتان أغابكيان

وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين

باسل عبد الرحمن حسن ناصر "الكفارنة"
وزير دولة لشؤون الإغاثة


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