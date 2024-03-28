اشتية: اسرائيل تحاول إبادة القضية الفلسطينية عبر الاستيطان وتدمير السلطة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/ PNN/ التقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، بحضور وزير الخارجية رياض المالكي، والقنصل البلجيكي ولفريد بيفر.

واستعرض رئيس الوزراء تحديات الوضع الكارثي نتيجة عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا على أن الأولوية هي وقف العدوان على القطاع وفتح كافة المعابر لإدخال المساعدات الاغاثية والطبية.

وأضاف اشتية: "أن إسرائيل عبر الدمار والقتل والتجويع تعمل على جعل الحياة مستحيلة في غزة بهدف تهجير الناس ضمن غطاء الهجرة الطوعية".

وعبر اشتية عن قلقه من استمرار التواجد العسكري بغزة وعدم توفر تمويل وامكانية لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، مشددا على أن غزة بحاجة لخطة شاملة تغطي احتياجات الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي.

وقال إن اسرائيل تمارس إلى جانب الابادة الجماعية في غزة إبادة سياسية للقضية الفلسطينية عبر الاستيطان وإعادة الاحتلال القرى والمدن وإرهاب المستوطنين وتدمير السلطة الوطنية واضعافها.

ودعا اشتية بلجيكا عبر رئاستها للاتحاد الاتحاد الأوروبي إلى قيادة جهد دولي لخلق أفق سياسي نحو إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية في لحظة صعبة، ودعم العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة.

من جانبها، قدمت لحبيب تعازيها الحارة في ضحايا الحرب وتعاطفها مع الفلسطينيين جراء معاناتهم من تداعيات الحرب، كما أكدت على سعي بلادها لوقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الإغاثية لقطاع غزة وإيجاد حل نهائي للصراع.