اشتية: اسرائيل تحاول إبادة القضية الفلسطينية عبر الاستيطان وتدمير السلطة

(MENAFN
- Palestine News Network ) رام الله/ PNN/ التقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، بحضور وزير الخارجية رياض المالكي، والقنصل البلجيكي ولفريد بيفر.
واستعرض رئيس الوزراء تحديات الوضع الكارثي نتيجة عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا على أن الأولوية هي وقف العدوان على القطاع وفتح كافة المعابر لإدخال المساعدات الاغاثية والطبية.
وأضاف اشتية: "أن إسرائيل عبر الدمار والقتل والتجويع تعمل على جعل الحياة مستحيلة في غزة بهدف تهجير الناس ضمن غطاء الهجرة الطوعية".
وعبر اشتية عن قلقه من استمرار التواجد العسكري بغزة وعدم توفر تمويل وامكانية لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، مشددا على أن غزة بحاجة لخطة شاملة تغطي احتياجات الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي.
وقال إن اسرائيل تمارس إلى جانب الابادة الجماعية في غزة إبادة سياسية للقضية الفلسطينية عبر الاستيطان وإعادة الاحتلال القرى والمدن وإرهاب المستوطنين وتدمير السلطة الوطنية واضعافها.
ودعا اشتية بلجيكا عبر رئاستها للاتحاد الاتحاد الأوروبي إلى قيادة جهد دولي لخلق أفق سياسي نحو إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية في لحظة صعبة، ودعم العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة.
من جانبها، قدمت لحبيب تعازيها الحارة في ضحايا الحرب وتعاطفها مع الفلسطينيين جراء معاناتهم من تداعيات الحرب، كما أكدت على سعي بلادها لوقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الإغاثية لقطاع غزة وإيجاد حل نهائي للصراع.
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