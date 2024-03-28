حمدان بن مبارك: متمسكون بنهج زايد الانساني وحريصون على مواصلة عمل الخير

أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم, أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُواصل السير على نهج مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" الذي وضع برؤيته وفكره ركائز العمل الخيري والانساني, مشيراً إلى أن يوم زايد للعمل الانساني مناسبة انسانية ووطنية نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز الإرث الانساني للقائد المؤسس, ودوره في دعم الشعوب, ومد يد العون للجميع من دون تفرقة أو تمييز.

وقال: " إن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تُواصل رحلة العطاء الانساني, وأن القيادة الرشيدة تستلهم من نهج الشيخ زايد مبادئ وقيم السخاء والتسامح, وتواصل أعمال الخير, وتقدم الدعم للشعوب على مختلف أعراقها ومعتقداتها وثقافاتها."

وأضاف معالي رئيس اتحاد الكرة: "إن يوم زايد للعمل الانساني فرصة للاحتفاء

بإرث إنساني متجذر في منظومتنا وقيمنا الاجتماعية غرسه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد, وأن الشعب الإماراتي متمسك بنهج زايد الانساني, وحريص على مواصلة عمل الخير."

وأكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان أن أسرة كرة القدم الإماراتية

تستوحي من يوم زايد للعمل الإنساني كل معاني الخير والعطاء, وستبقى ملتزمة بنهج هذا اليوم التاريخي الخالد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز