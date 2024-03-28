الإصابة بالسرطان قبل الخمسين كالأميرة كيت ظاهرة آخذة في الاتساع.. ما الأسباب؟

تشكل إصابة الأميرة كايت بالسرطان وهي بعد أربعينية أحد تجلّيات ظاهرة على نطاق أوسع، تتمثل في التزايُد الذي لوحظ في العقود الأخيرة لعدد من يقعون ضحية المرض الخبيث ولمّا يتجاوزوا الخمسين.

وأكد اختصاصي السرطان الباحث في جامعة برمنغهام شيفان سيفاكومار لوكالة فرانس برس أن ثمة "وباءً" فعلياً لدى من هم دون سن الخمسين.

فبين عامي 1990 و2019، زاد معدل الإصابة بالسرطان على مستوى العالم بنسبة 80 في المئة في هذه الفئة العمرية، وفقاً لدراسة كبيرة نشرتها عام 2023 مجلة "بي إم جي أونكولودجي" التي ركزت على أنواع السرطان الثلاثين الأكثر انتشاراً.

وتؤدي هذه الظاهرة التي تطال خصوصاً الدول المتقدمة إلى زيادة الوفيات الناجمة عن السرطان بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما. ففي ثلاثة عقود، زاد عددهم نحو 28 في المئة.

وأحدثت بعض هذه الحالات صدمة لدى عامّة الناس، ومنها مثلاً وفاة نجم فيلم "بلاك بانثر" الممثل تشادويك بوسمان عن 43 عاماً من جرّاء إصابته بسرطان القولون والمستقيم عام 2020.

وسُجِّل انتشار ملحوظ وخصوصاً بين الشباب لسرطانات الجهاز الهضمي (القولون والمريء والكبد وسواها)، وهي، بحسب جمعية السرطان الأمريكية، السبب الرئيسي للوفيات بالسرطان لدى الرجال دون الخمسين، والسبب الرئيسي الثاني للوفاة بين النساء من العمر نفسه، بعد سرطان الثدي.

ولا يتوافر أي تفسير لهذه الظاهرة، ولكن لا شكّ في أن وراءها عوامل متشابكة.

وأكد الدكتور سيفاكومارأن أن "ما مِن عامل واحد حاسم" على ما يبدو في الوقت الراهن.

ولكنّ المؤكّد أن لا صحة لنظرية متداولة في أوساط معارضي التطعيم، ومفادها أن اللقاحات المضادة لكوفيد وراء زيادة حالات السرطان بين الشباب، إذ أن هذه الظاهرة كانت موجودة قبل مدة طويلة من الجائحة.





- لا سبب واضحاً -

ويميل الباحثون إلى ترجيح عاملين رئيسيين، فإما أن الأجيال الأخيرة كانت أكثر عرضة من أسلافها لعوامل الخطر المعروفة، أو أن مخاطر جديدة ظهرت.

ومن أبرز القرائن على الفرضية الأولى أن الأشخاص الأربعينيين حالياً بدأوا التدخين أو تناولوا الكحول أو تعرضوا للسمنة في سن أصغر من تلك التي كانت الأجيال التي سبقتهم تعيش فيها هذه التجارب.

واهتمت عالمة الأوبئة هيلين كولمان من جامعة "كوينز" في بلفاست بدرس أمراض السرطان لدى الشباب في أيرلندا الشمالية، ولاحظت وجود "وباء سمنة" لم يكن موجودا قبل ثمانينات القرن العشرين.

أما الفرضية الأخرى التي ترى أن سرطانات الأربعينيين سببها بروز مواد مسرطنة جديدة، فيشير أصحابها مثلاً إلى المواد الكيميائية والمواد البلاستيكية الدقيقة، والأدوية الجديدة، لكنّ كل ما يتعلق بها يبقى في إطار التخمينات.

وقيل في الأونة الأخيرة أن الأطعمة الفائقة المعالجة التي تحظى باهتمام إعلامي قوي، هي السبب المحتمل لتزايد حالات السرطان لدى من هم تحت الخمسين. ولكن "ثمة القليل جداً من البيانات التي تدعم هذه الفكرة"، على قول البروفيسور كولمان.

وما لم تتوافر معرفة بالأسباب العميقة لهذه الظاهرة، سيكون من الصعب تحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لِلَجم تزايد حالات السرطان بين الشباب.

وترى بعض السلطات الصحية أن الفحص أداة بالغة الأهمية. ولذلك، خفضت الولايات المتحدة عام 2021 إلى 45 العمر الذي يوصى فيه بإجراء فحص سرطان القولون والمستقيم. وفي فرنسا، لا يزال الحد الأدنى للسن هو 50 عاماً، لكن بعض أطباء الجهاز الهضمي يدعون إلى خفضه.

وبشكل أعمّ، يأمل الباحثون الذين أجرت وكالة فرانس برس مقابلات معهم في أن تلفت قضية أميرة ويلز انتباه الشباب إلى أن السرطان لا يصيب كبار السن وحدهم. وفي حال الشك بأحد الأعراض، الأفضل استشارة طبيب في شأنه.

وقال الدكتور سيفاكومار "إذا شعرتم أنّ ثمة أمراً ما عير غير ما يرام، فلا تضيعوا الوقت: اذهبوا واخضعوا للفحوص اللازمة".





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