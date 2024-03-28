بلدية دبي تصدر الدليل التوعوي الشامل لاستعمال المنتجات ذات الاستخدام الواحد

تنفيذاً للقرار الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في إمارة دبي، بهدف حماية البيئة الطبيعية والثروة البيولوجية والحيوانية المحلّية، وتحفيز أفراد المجتمع على تبني سلوكيات مستدامة وصديقة للبيئة، ونشر ثقافة استخدام المواد المعاد تدويرها، نشرت بلدية دبي الدليل التوعوي الشامل لاستخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في إمارة دبي.

وفي إطار مبادرة #دبي_أكثر_استدامة التي تواصلها بلدية دبي منذ أطلقتها بالتزامن مع مشاركتها كشريك استراتيجي لمسار مؤتمر الأطراف بشأن المناخ COP28 يأتي إطلاق الدليل التوعوي من بلدية دبي تكريساً لسلوكيات وممارسات الاستدامة الواعية على مستوى الأفراد والمؤسسات والمجتمع.

أهداف مشتركة للمستقبل

ويهدف الدليل إلى توحيد الجهود وإشراك الأفراد وقطاعات الأعمال والشركات والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص في تكريس ممارسات الاستدامة الإيجابية في الحياة اليومية ونمط العيش والعمل في دبي لمواصلة الارتقاء بجودة الحياة واستدامتها لكل مجتمع الإمارة، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتفعيل فرص الاقتصاد الدائري والأخضر وتحقيق التنمية المستدامة وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

مدينة عالمية مستدامة

وقال المهندس محمد الريس، مدير إدارة استراتيجية ومشاريع النفايات في بلدية دبي: "بلدية دبي ملتزمة بجعل الإمارة مدينة عالمية مستدامة بالتعاون مع الجميع من الأفراد والشركات والمؤسسات، وترسيخ ممارسات الاستدامة والتوعية بأهميتها وبالآفاق التي تفتحها لتصميم مستقبل محايد مناخياً وممكّنٍ بيئياً. وفي هذا السياق يأتي إطلاقنا للدليل التوعوي الشامل الذي يوفر الإجابات الشافية على مختلف الأسئلة حول المنتجات ذات الاستخدام الواحد والبدائل الصديقة للبيئة التي يمكن الاستفادة منها لجعل دبي أكثر استدامة".

ويعرض الدليل المتوفر بنسخة رقمية باللغتين العربية والإنجليزية إجابات لأهم الأسئلة التي قد يطرحها المستهلكون أو المحال التجارية أو الشركات حول المنتجات ذات الاستخدام الواحد. كما يعرض الدليل عدداً من البدائل الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى سبل اتباع نمط استخدام أكثر استدامة.

ويمكن تحميل النسخة الرقمية من دليل بلدية دبي التوعوي لاستخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد عبر الرابط: / .

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