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فرنسا تدشن أول محطة للطاقة النووية منذ أكثر من 20 عاماً

3/28/2024 9:20:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعتزم فرنسا في القريب العاجل تدشين محطة جديدة للطاقة النووية لأول مرة منذ أكثر من عقدين.

وأعلنت شركة الكهرباء الفرنسية، أمس، أن هيئة الرقابة النووية وافقت على الخطوات التحضيرية النهائية لبدء تشغيل مفاعل نووي جديد في فلامانفيل على بحر المانش.

ومن المتوقع الآن تزويد المحطة بالوقود النووي خلال الأسابيع المقبلة، كما من المتوقع أن يتم وصل مفاعل المياه المضغوط بمحطة الطاقة الوطنية خلال الصيف.

وكان قد بدأ تشييد المفاعل المثير للجدل عام 2007، وتم استكمال بنائه بموازنة أكبر من التي تم الإعلان عنها، حيث من المتوقع أن تبلغ تكاليفه أكثر من 12 مليار يورو بدلاً من 3.3 مليارات يورو (3.6 مليارات دولار).

وسوف يتم تدشين المفاعل الآن بعد 12 عاماً من الموعد الذي كان محددا في البداية.

وعلى عكس ألمانيا، تواصل فرنسا الاعتماد بصورة كبيرة على توسيع الطاقة النووية من أجل إمدادها بالطاقة وتحقيق أهداف حماية المناخ.

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