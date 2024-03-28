فرنسا تدشن أول محطة للطاقة النووية منذ أكثر من 20 عاماً

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعتزم فرنسا في القريب العاجل تدشين محطة جديدة للطاقة النووية لأول مرة منذ أكثر من عقدين.
وأعلنت شركة الكهرباء الفرنسية، أمس، أن هيئة الرقابة النووية وافقت على الخطوات التحضيرية النهائية لبدء تشغيل مفاعل نووي جديد في فلامانفيل على بحر المانش.
ومن المتوقع الآن تزويد المحطة بالوقود النووي خلال الأسابيع المقبلة، كما من المتوقع أن يتم وصل مفاعل المياه المضغوط بمحطة الطاقة الوطنية خلال الصيف.
وكان قد بدأ تشييد المفاعل المثير للجدل عام 2007، وتم استكمال بنائه بموازنة أكبر من التي تم الإعلان عنها، حيث من المتوقع أن تبلغ تكاليفه أكثر من 12 مليار يورو بدلاً من 3.3 مليارات يورو (3.6 مليارات دولار).
وسوف يتم تدشين المفاعل الآن بعد 12 عاماً من الموعد الذي كان محددا في البداية.
وعلى عكس ألمانيا، تواصل فرنسا الاعتماد بصورة كبيرة على توسيع الطاقة النووية من أجل إمدادها بالطاقة وتحقيق أهداف حماية المناخ.
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