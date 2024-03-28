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أكبر سفينة حاويات بالعالم تعمل بالميثانول الأخضر تدخل ميناء هامبورغ

3/28/2024 9:20:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دخلت سفينة حاويات تعمل بالميثانول الأخضر تابعة لشركة الشحن الدنماركية «ميرسك» ميناء هامبورغ الألماني، لأول مرة، في وقت مبكر من صباح اليوم.

وتعد «آني ميرسك» أول سفينة حاويات كبيرة تعمل بالميثانول تابعة لشركة الشحن الدنماركية «ميرسك»، وتبلغ سعتها أكثر من 16 ألف حاوية قياسية.

وتعتزم شركة ميرسك تشغيل 17 سفينة حاويات أخرى بهذا الحجم، على مدى العامين المقبلين، التي سيتم تزويدها بما يسمى الميثانول الأخضر.

وقالت الشركة إن هذه السفن الكبيرة يمكنها توفير ما يصل إلى 280 طناً من ثاني أكسيد الكربون يومياً مقارنة بنظيراتها التي تعمل بالوقود الأحفوري.

ويعد الميثانول الأخضر محايداً لثاني أكسيد الكربون ويعتبر وقوداً واعداً، حيث من المتوقع أن يحل محل الوقود الأحفوري مثل الديزل البحري أو زيت الوقود الثقيل.

ومع ذلك، فإن إنتاج الميثانول الأخضر يتطلب الكثير من الكهرباء من مصادر متجددة، ولهذا السبب لا يزال هناك نقص في الوقود.

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