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استقالة وزير خارجية لاتفيا بسبب رحلات بطائرات خاصة

3/28/2024 9:20:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن وزير خارجية لاتفيا كريسيانيس كارينز استقالته، بعد تصاعد الانتقادات وفتح تحقيق جنائي بشأن استخدامه طائرات خاصة خلال فترة توليه رئاسة الوزراء.

وذكرت الإذاعة العامة في لاتفيا، اليوم، أن كارينز، الذي ترك منصبه رئيساً للوزراء في سبتمبر الماضي، سوف يغادر مجلس الوزراء في العاشر من أبريل المقبل.

وجاء هذا الإعلان بعدما التقى رئيسة الوزراء إيفيكا سيلينا. وسوف يتم التصويت في البرلمان على من سيخلفه في اليوم التالي لمغادرته منصبه.

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