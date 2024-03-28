استقالة وزير خارجية لاتفيا بسبب رحلات بطائرات خاصة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن وزير خارجية لاتفيا كريسيانيس كارينز استقالته، بعد تصاعد الانتقادات وفتح تحقيق جنائي بشأن استخدامه طائرات خاصة خلال فترة توليه رئاسة الوزراء.
وذكرت الإذاعة العامة في لاتفيا، اليوم، أن كارينز، الذي ترك منصبه رئيساً للوزراء في سبتمبر الماضي، سوف يغادر مجلس الوزراء في العاشر من أبريل المقبل.
وجاء هذا الإعلان بعدما التقى رئيسة الوزراء إيفيكا سيلينا. وسوف يتم التصويت في البرلمان على من سيخلفه في اليوم التالي لمغادرته منصبه.
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