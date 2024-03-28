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عمليات جراحية مجانية بمستشفى الكويت في الشارقة

3/28/2024 9:20:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أجرى مستشفى الكويت بالشارقة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عدداً من العمليات الجراحية المجانية لذوي الدخل المحدود، وذلك بالتزامن مع «يوم زايد للعمل الإنساني» الذي تحتفي به دولة الإمارات في 19 رمضان من كل عام وإحياءً لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأوضحت عفراء سالم، مديرة مستشفى الكويت بالشارقة، أن مشاركة المستشفى في «يوم زايد للعمل الإنساني» يأتي تأكيداً لالتزامه بإرث زايد في العطاء ومد يد العون للمحتاجين، وتكريساً لثقافة العمل والتعاون الإنساني التي تعتبر إرثاً أصيلاً من موروثات المجتمع الإماراتي، مشيرةً إلى أن إجراء العمليات الجراحية لذوي الدخل المحدود وزيارة المرضى جاءت تجسيداً لمفاهيم القيم الإنسانية التي تعتبر ركيزة أساسية في بناء المجتمع وتماسكه، وترجمة معاني الإنسانية بأفضل الطرق، وغرسها في المجتمع والمضي قدماً نحو مسيرة البناء والارتقاء بمكانة دولة الامارات على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما نفذت إدارة مستشفى الكويت زيارة إنسانية للمرضى في المستشفى في جولة شملت جميع الأقسام الداخلية للاطمئنان على صحتهم وتقديم الهدايا لهم، بهدف ترسيخ ثقافة التعاون والتآزر وتكريس روح القيم الإنسانية النبيلة التي غرس بذرتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستكمالاً لمسيرة البذل والعطاء التي حملت شعلتها القيادة الرشيدة.

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