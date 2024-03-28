«طرق دبي» تنجز توسعة شارع راس الخور من تقاطع بوكدره

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، عن إنجازها أعمال توسعة شارع راس الخور من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات مرورية بطول حوالي 3 كم في الاتجاهين، وذلك على المسافة الممتدة من تقاطع بوكدره وحتى التقاطع مع شارع الخيل، إلى جانب ذلك سيتم افتتاح توسعة الطريق التجميعي لحركة الالتفاف من مسار واحد إلى مسارين على جسر شارع راس الخور في الاتجاه إلى شارع دبي - العين مطلع أبريل المقبل.

وتأتي هذه التوسعة ضمن حزمة التحسينات التي تنفذها الهيئة في قطاع البنية التحتية في إمارة دبي، لرفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز انسيابية حركة السير في مختلف مناطق الإمارة الحيوية التي تشهد نمواً وتطوراً حضرياً. كما يخدم شارع راس الخور العديد من المناطق السكنية والصناعية، التي يقدر عدد سكانها بنحو650 ألف نسمة، إلى جانب المشاريع التطويرية المجاورة.

وأكدت الهيئة على أن التوسعة الجديدة في شارع راس الخور من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات مرورية في كل اتجاه ستساهم في تحسين حركة المركبات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 6,000 إلى 8,000 مركبة في الساعة، وخفض زمن الرحلة في أوقات الذروة بمعدل 33% إلى جانب ذلك ستعمل التوسعة المنفذة لحركة الالتفاف بالاتجاه إلى شارع دبي - العين على توفير انسيابية أكبر لحركة المركبات، ورفع الطاقة الاستيعابية للمركبات من 1000 إلى 2,000 مركبة في الساعة بزيادة 100%.

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