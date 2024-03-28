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كيف أدى خلل هيكلي بقيمة 3 ملايين دولار إلى انهيار كارثي لجسر بالتيمور؟

3/28/2024 9:20:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حدد المهندسون عيباً كبيراً في التصميم في هيكل جسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية والذي أدى إلى انهياره مؤخرًا.

وكان الجسر، الذي يفتقر إلى الأنظمة الحديثة المضادة للتصادمات، عرضة لتأثير سفينة حاويات ضخمة.


وسلطت هذه الحادثة الضوء على قضية أكبر عشرات الآلاف من الجسور الأمريكية، التي تم بناؤها قبل توحيد هذه الأنظمة، قد تشترك في نفس الخلل القاتل.

ووفقا للخبراء، فإن جسر فرانسيس سكوت كي، الذي تم تشييده في عام 1977، لم يشتمل على مصدات أو خلايا حماية، وهي التقنيات التي أصبحت شائعة في الثمانينيات بعد حوادث مماثلة.

وذكر تقرير لصحيفة ديلي ميل أن غياب هذه العناصر الحاسمة يعني أن الجسر لم يكن لديه أي دفاع ضد السفينة التي تبلغ حمولتها 105 آلاف طن تقريبًا، مما أدى إلى خسارة تتجاوز بكثير التكلفة المحتملة لتركيب مثل هذه الأنظمة.

ويقدر الخبراء أن تنفيذ هذه المصدات الضرورية على الجسر سيكلف حوالي 3 ملايين دولار.

وفي المقابل، أدى فشل الجسر إلى خسارة تقدر بنحو 15 مليون دولار يوميا في الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب خسائر يومية قدرها 1.5 مليون دولار في إيرادات الولايات والإيرادات المحلية، حسبما ذكر تقرير ديلي ميل.

ولم يؤد الانهيار إلى خسارة اقتصادية تقدر بنحو 15 مليون دولار يوميا فحسب، بل أدى أيضا إلى خسائر مفترضة، مع الإبلاغ عن فقدان ستة رجال.

وقد سلط الحادث الضوء على التناقض الصارخ بين تكاليف الوقاية المحتملة والعواقب المدمرة للتقاعس عن العمل.

621,581 جسراً، والتي تم تشييد العديد منها قبل عام 1980 وربما تفتقر إلى تدابير الحماية الأساسية.


وقال تقرير ديلي ميل إن الأمثلة من جميع أنحاء البلاد، مثل جسر نورثرن بوليفارد في مدينة نيويورك وجسر الطريق 3 في فيرجينيا، تظهر درجات متفاوتة من الحماية، مما يؤكد معايير السلامة غير المتسقة المطبقة على البنية التحتية القديمة.

ويرى الخبراء أنه كان من الممكن تجنب هذه المأساة من خلال أنظمة الحماية المناسبة.


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