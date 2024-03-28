برعاية منصور بن زايد.. البطولة الرمضانية الأولى لجمال الخيل العربية تنطلق غدًا

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، تنظم الجمعية مساء غد "الجمعة" البطولة الرمضانية الأولى لجمال الخيل العربية بنادي أبوظبي للفروسية، بمشاركة 130 خيلا تعود لـ 98 مالكاً.

وأعلنت الجمعية أن البطولة خصصت فقط للأفلاء والفلوات من عمر 4 أسابيع الى 6 أشهر، وأنها ستدار بفريق عمل إماراتي كامل حيث تتكون اللجنة الفنية من حكم الساحة عيضة المنهالي، وتضم لجنة التحكيم كلا من عبد الله القبيسي، وأحمد النعيمي، وأحمد الزعابي، وعليان الهاجري، وحمدان المفلحي، وجمعة المرزوقي، ومحمد آل علي، ويوسف آل علي، وزايد القحطاني. فيما تتكون لجنة الانضباط من سالم الكثيري وحامد الحارثي.

وخصصت للبطولة جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 805 آلاف درهم، توزع خلال أشواطها السبعة على أصحاب المراكز من الأول إلى العاشر لينال صاحب المركز الأول 20 ألف درهم، والثاني 15 ألف درهم ومن الثالث حتى العاشر 10 آلاف درهم.

وتهدف الجمعية من إقامة هذه البطولة إلى دعم الملاك والمربين عبر توجيه المزيد من الاهتمام بالخيول الناشئة التي تشكل مستقبل هذا النشاط وتسهم في تطوير الإنتاج المحلي لدولة الإمارات الذي يحتل حاليا مكانة مميزة على المستوى العالمي.

يذكر أن جمعية الإمارات للخيول العربية اختتمت برنامج بطولات ومزادات الموسم 2023 -2024 الذي اشتمل على مجموعة من الأنشطة والفعاليات المحلية والدولية لمسابقات جمال الخيل العربية إضافة إلى عدة معارض ومهرجانات ومزادات، ودورات تثقيفية وفنية في مجال عروض الخيل العربية.

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