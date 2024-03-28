طقس الإمارات غداً صحو ورطب ليلاً



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار

و أوضح المركز في - بيانه اليومي - أن حركة الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي شديد الإضطراب إلى مضطرب، يصبح متوسطا ليلاً ، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:30 و المد الثاني عند الساعة 03:11 و الجزر الأول عند الساعة 09:27 والجزر الثاني عند الساعة 20:51.

وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 23:35والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 06:21 والجزر الثاني عند الساعة **:**.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 17 85 35

دبي 27 18 90 50

الشارقة 27 18 90 50

عجمان 27 24 95 45

أم القيوين 27 23 95 60

رأس الخيمة 29 18 85 50

الفجيرة 32 20 75 25

العـين 29 15 80 25

ليوا 32 17 50 15

الرويس 29 15 60 25

السلع 30 14 60 25

دلـمـا 29 21 75 45

طنب الكبرى 27 21 70 55

طنب الصغرى 27 21 70 55

أبو موسى 27 21 80 55

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