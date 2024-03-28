طقس الإمارات غداً صحو ورطب ليلاً

(MENAFN
- Al-Bayan)
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار
و أوضح المركز في - بيانه اليومي - أن حركة الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي شديد الإضطراب إلى مضطرب، يصبح متوسطا ليلاً ، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:30 و المد الثاني عند الساعة 03:11 و الجزر الأول عند الساعة 09:27 والجزر الثاني عند الساعة 20:51.
وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 23:35والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 06:21 والجزر الثاني عند الساعة **:**.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 29 17 85 35
دبي 27 18 90 50
الشارقة 27 18 90 50
عجمان 27 24 95 45
أم القيوين 27 23 95 60
رأس الخيمة 29 18 85 50
الفجيرة 32 20 75 25
العـين 29 15 80 25
ليوا 32 17 50 15
الرويس 29 15 60 25
السلع 30 14 60 25
دلـمـا 29 21 75 45
طنب الكبرى 27 21 70 55
طنب الصغرى 27 21 70 55
أبو موسى 27 21 80 55
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