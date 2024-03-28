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الديوان ترتيب المسجلين في الفترة الـ 86 للتوظيف غدا

3/28/2024 9:14:59 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق

أعلن ديوان الخدمة المدنية رسميا ، أن المسجلين في الفترة ال 86 للتوظيف سيظهر لهم الترتيب
غداً
الجمعة.

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