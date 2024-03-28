الديوان ترتيب المسجلين في الفترة الـ 86 للتوظيف غدا
التاريخ
3/28/2024 9:14:59 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) مريم بندق
أعلن ديوان الخدمة المدنية رسميا ، أن المسجلين في الفترة ال 86 للتوظيف سيظهر لهم الترتيب
غداً
الجمعة.
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