قبيل لقائهم نتنياهو.. أهالي الجنود الأسرى: تعرضنا للتخويف من الأجهزة الأمنية

(MENAFN
- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعلنت هيئة بث الاحتلال أن أهالي جنود الأسرى "الاسرائيليين" المحتجزين في قطاع غزة سيجتمعون اليوم الخميس للمرة الأولى مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. مشيرة إلى أن الأهالي "سيطلبون من نتنياهو إجابة عن سؤال حول خططه لإعادة أبنائهم".
وقبيل اللقاء الذي لم تذكر هيئة بث الاحتلال مكانه أو تحدد موعده نقلت وسائل إعلام "إسرائيلية" عن أهالي الجنود المحتجزين قولهم: "خوّفتنا الأجهزة الأمنية والدولة، ولم يتواصل معنا أي وزير، والتزمنا الصمت منذ بدء الحرب بناء على طلب الأجهزة الأمنية".
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن أهالي الجنود قولهم في بيان: "لقد تم التخلي عن أبنائنا، ويتم احتجازهم كجثث لدى حماس".
وقالت عنات أغرينست، والدة الجندي ماتان المحتجز في غزة، لهيئة البث: "بناء على طلب الدولة والقوات الأمنية، بقينا صامتين حتى اليوم، كنا خائفين، نحن نفهم أن عدد أيام الصمت في ازدياد، في حين يتناقص عدد أبنائنا الذين سيعودون إلى بيوتهم أحياء".
وأضافت أغرينست: "نطالب اليوم في الاجتماع أن نضع على الطاولة علنا ما ثمن التخلي عن أبنائنا، وما الوضع الذي لا رجعة فيه الذي لن تتمكن الدولة من التعامل معه"، واستطردت قائلة: "إن إجابات مثل "نحن نفعل كل شيء".. لم تعد مرضية".
وقد تظاهر ذوو الجنود "الإسرائيليين" الأسرى في غزة، للمرة الأولى منذ بداية الحرب على قطاع غزة، بسبب الحظر الذي فرضته عليهم الإجراءات الأمنية والعسكرية.
وحمَّل المشاركون في الوقفة التي نظمت أمام دائرة التجنيد المركزية في "تل هشومير"، شرق تل أبيب، نتنياهو المسؤوليةَ كاملة عن إعادة ذويهم. وقد اضطر نتنياهو لإعلان نيته لقاء وفد عنهم في وقت لاحق اليوم.
يذكر أن عائلات المحتجزين "الإسرائيليين" سبق أن اعتصمت عدة مرات أمام منزل نتنياهو، وفي الشوارع الرئيسة بتل أبيب للمطالبة بإنجاز صفقة تبادل أسرى، بعد اتهامات لرئيس وزراء الاحتلال بإهمال ملف المحتجزين وإطالة أمد الحرب لحماية مستقبله السياسي.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت "الإسرائيلية"، السبت الماضي إن نحو 600 شخص من أهالي 81 محتجزا "إسرائيليا" بقطاع غزة بعثوا برسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن أعربوا فيها عن إحباطهم من نتنياهو، الذي قالوا إنه لا يقوم بما يكفي لإطلاق سراح ذويهم.
ودعا أهالي المحتجزين بايدن وإدارته إلى "التدخل للمساعدة وتوجيه نتنياهو نحو ما سموه "مسار العمل الصحيح" الذي يفضي في النهاية إلى إعادة ذويهم لمنازلهم".
ولم تحدد إسرائيل أو حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عدد الجنود "الإسرائيليين" الأسرى في غزة ، في حين يحتجز الاحتلال في سجونها أكثر من 9 آلاف
فلسطيني، وتقدر وجود نحو 134 أسيرا "إسرائيليا" في غزة، بينما أعلنت حركة حماس مقتل 70 منهم في غارات الاحتلال العشوائية أثناء العدوان المستمر على القطاع.
MENAFN28032024000205011050ID1108032777
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.