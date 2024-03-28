قبيل لقائهم نتنياهو.. أهالي الجنود الأسرى: تعرضنا للتخويف من الأجهزة الأمنية

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعلنت هيئة بث الاحتلال أن أهالي جنود الأسرى "الاسرائيليين" المحتجزين في قطاع غزة سيجتمعون اليوم الخميس للمرة الأولى مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. مشيرة إلى أن الأهالي "سيطلبون من نتنياهو إجابة عن سؤال حول خططه لإعادة أبنائهم".

وقبيل اللقاء الذي لم تذكر هيئة بث الاحتلال مكانه أو تحدد موعده نقلت وسائل إعلام "إسرائيلية" عن أهالي الجنود المحتجزين قولهم: "خوّفتنا الأجهزة الأمنية والدولة، ولم يتواصل معنا أي وزير، والتزمنا الصمت منذ بدء الحرب بناء على طلب الأجهزة الأمنية".

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن أهالي الجنود قولهم في بيان: "لقد تم التخلي عن أبنائنا، ويتم احتجازهم كجثث لدى حماس".

وقالت عنات أغرينست، والدة الجندي ماتان المحتجز في غزة، لهيئة البث: "بناء على طلب الدولة والقوات الأمنية، بقينا صامتين حتى اليوم، كنا خائفين، نحن نفهم أن عدد أيام الصمت في ازدياد، في حين يتناقص عدد أبنائنا الذين سيعودون إلى بيوتهم أحياء".

وأضافت أغرينست: "نطالب اليوم في الاجتماع أن نضع على الطاولة علنا ما ثمن التخلي عن أبنائنا، وما الوضع الذي لا رجعة فيه الذي لن تتمكن الدولة من التعامل معه"، واستطردت قائلة: "إن إجابات مثل "نحن نفعل كل شيء".. لم تعد مرضية".

وقد تظاهر ذوو الجنود "الإسرائيليين" الأسرى في غزة، للمرة الأولى منذ بداية الحرب على قطاع غزة، بسبب الحظر الذي فرضته عليهم الإجراءات الأمنية والعسكرية.

وحمَّل المشاركون في الوقفة التي نظمت أمام دائرة التجنيد المركزية في "تل هشومير"، شرق تل أبيب، نتنياهو المسؤوليةَ كاملة عن إعادة ذويهم. وقد اضطر نتنياهو لإعلان نيته لقاء وفد عنهم في وقت لاحق اليوم.

يذكر أن عائلات المحتجزين "الإسرائيليين" سبق أن اعتصمت عدة مرات أمام منزل نتنياهو، وفي الشوارع الرئيسة بتل أبيب للمطالبة بإنجاز صفقة تبادل أسرى، بعد اتهامات لرئيس وزراء الاحتلال بإهمال ملف المحتجزين وإطالة أمد الحرب لحماية مستقبله السياسي.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت "الإسرائيلية"، السبت الماضي إن نحو 600 شخص من أهالي 81 محتجزا "إسرائيليا" بقطاع غزة بعثوا برسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن أعربوا فيها عن إحباطهم من نتنياهو، الذي قالوا إنه لا يقوم بما يكفي لإطلاق سراح ذويهم.

ودعا أهالي المحتجزين بايدن وإدارته إلى "التدخل للمساعدة وتوجيه نتنياهو نحو ما سموه "مسار العمل الصحيح" الذي يفضي في النهاية إلى إعادة ذويهم لمنازلهم".

ولم تحدد إسرائيل أو حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عدد الجنود "الإسرائيليين" الأسرى في غزة ، في حين يحتجز الاحتلال في سجونها أكثر من 9 آلاف

فلسطيني، وتقدر وجود نحو 134 أسيرا "إسرائيليا" في غزة، بينما أعلنت حركة حماس مقتل 70 منهم في غارات الاحتلال العشوائية أثناء العدوان المستمر على القطاع.