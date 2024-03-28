حزب الله يعلن قصف مستوطنات ومقر قيادة شمال إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN-أعلن حزب الله، الخميس، استهداف مقر قيادة لجيش الاحتلال ومستوطنتي غورون وشلومي شمال إسرائيل، في حين واصل جيش الاحتلال قصف بلدات عدة جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان إنه“قصف مستعمرتي غورن وشلومي بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، ردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية خصوصًا مجزرة الناقورة والاعتداء على بلدة طير حرفا والطواقم الطبية فيها”.

ومساء الأربعاء، استشهد 9 أشخاص بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان لترتفع حصيلة الشهداء إلى 16 خلال 24 ساعة، في أعنف موجة من التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان منذ بدء المواجهات الحدودية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي بيان لاحق، لفت الحزب إلى أن عناصره“استهدفوا مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث (شمال إسرائيل) بالقذائف المدفعية”.

من جهتها أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، باستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدات الظهيرة، وزبقين، وعلما الشعب، والناقورة، ومجدل زون، وطير حرفا، ووادي حامول، بعدد من القذائف المدفعية.

وتحدثت الوكالة عن استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل).

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، أدّت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة“الإبادة الجماعية”، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى.

وجراء المواجهات الحدودية، استشهد 255 عنصرا من حزب الله، و14 من حركة أمل، و12 من الجهاد الإسلامي، و13 من حماس، بالإضافة إلى 58 مدنيا لبنانيا وجندي في الجيش وعنصر في قوى الأمن الداخلي، بينما تقول تل أبيب إن 17 مدنيا وجنديا إسرائيليا قتلوا منذ 8 أكتوبر.

وتصاعدت مؤخرا تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو“حزب الله” بعيدا عن الحدود مع شمال إسرائيل.

(الأناضول)