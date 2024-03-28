صحيفة: واشنطن تسعى لتعديل خطط اجتياح رفح لا إيقافه

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لإعادة رسم خطة عملية رفح الإسرائيلية دون السعي إلى إيقافها.

وأوضحت الصحيفة أن واشنطن تُجري مباحثات في هذا السياق مع وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، حيث لم تركز المناقشات، التي استمرت على مدى اليومين الماضيين، بين غالانت وكبار المسؤولين في البيت الأبيض و"البنتاغون"، حول العملية العسكرية الإسرائيلية المخطط لها في جنوب غزة على كيفية إيقافها، بل على كيفية حماية المدنيين أثناء بدء العملية".

ووفق التقرير فإنّ لهجة المسؤولين الأمريكيين تغيرت عمّا كانت عليه قبل أسابيع، عندما حذر كبار المسؤولين الأمريكيين صراحة إسرائيل من شن هجوم شامل على رفح، حيث لجأ أكثر من مليون نازح فلسطيني، في حين تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتحدٍ، بالمضي قدما في خطته.

وأضاف التقرير أن الطرفين الأمريكي والإسرائيلي اتفقا على "ضرورة طرد كتائب "حماس" في رفح حتى لا يتمكن المسلحون من محاولة العودة أو الاستمرار في تهريب الأسلحة إلى القطاع، وهو ما يشكل شرطًا أساسيًا لإنهاء الحرب وتمهيد الطريق لسلطة سياسية جديدة في غزة" وفق تعبيره.

وأضاف أنّ "هذا يعني أيضًا محاولة إيجاد سبل للعمل مع إسرائيل بشأن إستراتيجية رفح، في ظل الافتقار إلى خيارات أفضل".

وفي هذا السياق، قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت عقب لقاءاته في البيت الأبيض "أعتقد أن هناك تفاهما حول أنه يتعين علينا تفكيك "حماس"، في حين قال مسؤول دفاعي أمريكي إنه "لا ينبغي أن يستمر الجانب العسكري للعملية إلا بعد معالجة الجوانب الإنسانية بشكل كامل" وفق تعبيره.

وأشار التقرير إلى أن "التحديات المتعلقة باجتياح رفح هائلة رغم أن العملية العسكرية ليست وشيكة، إذ يلجأ نحو 1.4 مليون فلسطيني إلى رفح، بما في ذلك العديد ممن فروا بالفعل من مناطق أخرى في غزة.

وتُعد المدينة أيضًا نقطة دخول رئيسية للمساعدات الإنسانية، ويمكن لأي عملية عسكرية إسرائيلية، إذا لم يتم تصميمها بعناية، أن تحرم المدنيين من المساعدات الحيوية وتجبرهم مرة أخرى على الفرار، وفق التقرير.

وخلُصت الصحيفة الأمريكية إلى أنه لم يتم بعد توضيح تفاصيل العملية العسكرية الإسرائيلية المخطط لها، رغم تبادل غالانت والمسؤولين الأمريكيين وجهات نظر حول كيفية تنفيذ عملية رفح، ما يترك نقاط خلاف محتملة حول نطاق الخطة العسكرية الإسرائيلية النهائية وعناصرها الرئيسية.