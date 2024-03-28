مسؤولون امنيون اسرائيليون : اسرائيل قد لا تكون قادرة على تدمير حماس

(MENAFN
- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / اعترف مسؤولون في المخابرات الإسرائيلية لصحيفة ((تلغراف)) البريطانية، أمس، بأن إسرائيل قد لا تكون قادرة على تدمير حماس رغم ستة أشهر من القتال العنيف في غزة.
وحذر المسؤولين الامنيين الاسرائيليين من أن ((الهدف الرئيسي لاجتياح غزة يواجه الفشل مع تحول الدعم الدولي ضد إسرائيل.
وقال مصدر استخباراتي إسرائيلي: ((لو سألتني هذا قبل شهر، لقلت بالتأكيد نعم، يمكننا القضاء على حماس، لأنه في ذلك الوقت كان الأميركيون يدعمون إسرائيل.
وأضاف المصدر أن هذا التقييم تغير الآن، محذراً من أن ((حماس تركز على البقاء حتى الصيف، عندما تبدأ الحملة الانتخابية الأميركية ومن المتوقع أن يتضاءل الدعم لإسرائيل أكثر.
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