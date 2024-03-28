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مسؤولون امنيون اسرائيليون : اسرائيل قد لا تكون قادرة على تدمير حماس

3/28/2024 9:09:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / اعترف مسؤولون في المخابرات الإسرائيلية لصحيفة ((تلغراف)) البريطانية، أمس، بأن إسرائيل قد لا تكون قادرة على تدمير حماس رغم ستة أشهر من القتال العنيف في غزة.

وحذر المسؤولين الامنيين الاسرائيليين من أن ((الهدف الرئيسي لاجتياح غزة يواجه الفشل مع تحول الدعم الدولي ضد إسرائيل.

وقال مصدر استخباراتي إسرائيلي: ((لو سألتني هذا قبل شهر، لقلت بالتأكيد نعم، يمكننا القضاء على حماس، لأنه في ذلك الوقت كان الأميركيون يدعمون إسرائيل.

وأضاف المصدر أن هذا التقييم تغير الآن، محذراً من أن ((حماس تركز على البقاء حتى الصيف، عندما تبدأ الحملة الانتخابية الأميركية ومن المتوقع أن يتضاءل الدعم لإسرائيل أكثر.

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