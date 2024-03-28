هبوط مروحيات إجلاء إسرائيلية لنقل جنود مصابين غرب خان يونس

هبوط مروحيات إجلاء إسرائيلية لنقل جنود مصابين غرب خان يونس
التاريخ
3/28/2024 9:08:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة بهبوط مروحيات إجلاء إسرائيلية لنقل جنود مصابين غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وتدور اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الأمل ومحيطه غرب خان يونس.
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