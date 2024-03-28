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هبوط مروحيات إجلاء إسرائيلية لنقل جنود مصابين غرب خان يونس

3/28/2024 9:08:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة بهبوط مروحيات إجلاء إسرائيلية لنقل جنود مصابين غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وتدور اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الأمل ومحيطه غرب خان يونس.













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