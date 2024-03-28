Thursday, 28 March 2024 04:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مودريتش: قضيت أياما رائعة في مصر

3/28/2024 9:08:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش رسالة أخيرة قبل رحيله عن مصر، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس عاصمة مصر الودية.
وأشاد مودريتش، قائد منتخب كرواتيا ونجم ريال مدريد، بالأيام التي قضاها في مصر خلال البطولة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي وتواصلت فعالياتها حتى أمس الثلاثاء.
وكتب مودريتش على حسابه بتطبيق "إنستجرام" اليوم الأربعاء "أيام قليلة رائعة في مصر"، وأرفقها بصورة له بقميص المنتخب الكرواتي، الذي توج بلقب المسابقة عقب فوزه (4-2) على نظيره المصري في المباراة النهائية، التي جرت بينهما على ستاد مصر الأولمبي في العاصمة الإدارية الجديدة.
وحظي منشور مودريتش بتفاعل كبير بين رواد التواصل الاجتماعي، حيث حصل على أكثر من 412 ألف إعجاب و2500 تعليق، بعد ساعات قليلة فقط من نشره.
وكان مودريتش، المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2018، ضمن نجوم المنتخب الكرواتي الذين قاموا بزيارة منطقة الأهرامات يوم الأحد الماضي، حيث استعرض مهاراته الفنية برفقة زملائه هناك وحرص على نشر صورة له في المنطقة الأثرية الشهيرة.
وجاءت مشاركة المنتخب الكرواتي في البطولة الودية ضمن استعداداته لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا الصيف المقبل، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثانية برفقة منتخبات إسبانيا وإيطاليا وألبانيا.

ملاعب

MENAFN28032024000208011052ID1108032771

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث