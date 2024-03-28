الأمانة تطلق مسابقة الطلبة يعيدون ابتكار المدن

MENAFN - Al Wakeel News)أطلقت أمانة عمان بمشاركة طلبة من كليات هندسة العمارة والتخطيط الحضري في عدد من الجامعات الأردنية مسابقة "الطلبة يعيدون ابتكار المدن" بنسختها الثانية؛ وذلك لتقديم حلول حضرية مستدامة في أحد أحياء جبل النظيف في مدينة عمان.

وتهدف المسابقة التي تنظمها وحدة التنمية المستدامة ومنعة عمان في الأمانة، بالتعاون مع شبكة المدن القيادية الأربعين في العمل المناخي "C40"؛ إلى بناء فرق من طلبة الجامعات لتقديم أفكار ومقترحات معمارية قابلة للتطبيق ضمن مشروع تطوير حضري داخل حدود أمانة عمان مع تلبية حاجات المجتمعات المحلية، والسعي نحو حلول وأفكار جديدة ومبتكرة لمواجهة التغير المناخي.

وقالت مدير وحدة التنمية المستدامة ومنعة عمان المهندسة نسرين داود، إن هذه المسابقات تهدف إلى إشراك ودمج الطلاب في العمل ضمن مدينتهم واطلاعهم على الخطط الاستراتيجية للأمانة كخطة التغير المناخي وعمان مدينة خضراء، وتطوير مقترحاتهم لتعزيز المدينة في مواجهة تحديات التغير المناخي والحفاظ على المدينة ومواردها لأجيال المستقبل.

وأشار مدير دائرة المخطط الشمولي المهندس أيمن النجداوي إلى أن الأمانة، أبدت اهتماما كبيرا في التخطيط الشمولي المستدام لمدينة عمان ليتماشى مع مبادئ الاستثمار بالبنية التحتية للمدينة القائمة على أساس النمو المستدام وتعزيز المناعة وتخفيض المخاطر.وبينت مندوبة شبكة C40، إيلي وايت، أهمية هذه المسابقات العالمية ومشاركة الشباب لتطوير مدينتهم والسير بها نحو الاستدامة وفتح آفاق الشباب لمتطلبات العمل في السوق الأردني والعالمي وتعزز هذه المشاركة دور مدينة عمان في قيادة العمل المناخي على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي.



